Российская экономика истощается: страна исчерпывает свои производственные мощности
Источник:Bloomberg
Российская экономика сталкивается с признаками истощения, поскольку трудовые ресурсы и производственные мощности почти исчерпаны. Секторы строительства и банков после отмены льготной ипотеки больше не защищены от высоких процентных ставок.
Что происходит в российской экономике
Несмотря на то, что ВВП России вырос более чем на 4% во втором квартале 2024 года, экономисты прогнозируют замедление роста до 0,5%–1,5% в 2025 году.
Читайте также Почему может произойти упадок нефтегазовой экономики России
Военные расходы и меры против санкций привели к перегреву экономики, невиданного со времен кризиса 2008 года.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала, что резервы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпались.Заметьте! По данным Федеральной службы статистики, России не хватает более двух миллионов работников, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,4%, что ниже, чем в любой стране Большой семерки.
Российская промышленность сталкивается с трудностями
Российская военная промышленность сталкивается с ограничениями из-за конкуренции за рабочую силу, дефицит оборудования и ограниченный доступ к импортным компонентам, что усугубляет экономические проблемы.Обратите внимание! По данным Минэкономики России, экономическая активность в июне замедлилась во многих секторах, а строительство показало самые низкие темпы роста с 2020 года.
Рост перерабатывающей промышленности, обусловлен военными заказами, вдвое снизился в июне по сравнению с маем. Оптовая торговля также упала до менее чем 2%.К слову! В июле Центробанк поднял ключевую ставку до 18% для противодействия стагфляции. В то же время высокий уровень капитальных инвестиций может иметь долгосрочное влияние на экономический рост.