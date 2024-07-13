Набиуллина не спасет: какие реальные проблемы российской экономики сейчас

Инфляция в России стремительно растет. Война в Украине загоняет российскую экономику в тупик. Глава центробанка России Эльвира Набиуллина всячески пыталась стабилизировать ситуацию, однако у нее больше нет инструментов.

Об этом 24 Каналу сказал кандидат экономических наук Игорь Липсиц. Он добавил, что в ближайшие месяцы появится проектирование бюджета на 2025 год. Вероятно, там будут серьезные урезания по всем гражданским статьям.

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Количество кредитов резко увеличивается

Председатель центробанка уже бросила в бой все, что могла, в частности, подняла ключевую ставку до 16%. Теперь банки выдают кредиты российскому бизнесу под 17 – 17,5%.

Очень сложно брать такие дорогие кредиты, особенно для малого и среднего бизнеса,

– отметил кандидат экономических наук.

Набиуллина также ввела ограничения на выдачу кредитов населению, однако это не помогло. В общем сейчас центробанк абсолютно бессильная организация.

Ввели ограничения на выдачу кредитов, но выдача кредитов наоборот выросла. Россияне понимают, что пришла беда и истерически пытаются закупиться товарами до того как они исчезнут, поэтому берут кредиты и влезают в долги,

– сказал Липсиц.

Задолженность населения уже измеряется триллионами рублей. Однако россияне считают, что все рухнет и ничего не надо будет возвращать.

Какая ситуация с рынком ипотеки

На России резко уменьшается объем ипотеки, а с коммерческой ипотекой вообще беда. Недавно центробанк вместе со сбербанком посчитали, чтобы сейчас в России взять ипотеку по коммерческим ставкам нужно в месяц зарабатывать 200 – 400 тысяч рублей. В России население зарабатывает в среднем 50 тысяч, так что теперь ипотека будет доступна примерно 3% граждан страны-агрессора.

Кроме того, сейчас огромный строительный комплекс России сталкивается с тем, что спрос падает, а у них еще много нераспроданного жилья.