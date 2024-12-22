Кибератака России парализовала госреестры: банки ограничены в открытии счетов и выдаче кредитов

Из-за масштабного сбоя в государственных реестрах, вызванного российской кибератакой, банки сталкиваются с трудностями в открытии счетов и выдаче кредитов. Национальный банк Украины сообщил, что готовит рекомендации для работы в таких условиях.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение НБУ на запрос информационного агентства "Интерфакс-Украина". Масштабная кибератака, осуществленная Россией, привела к временной недоступности отдельных государственных реестров, что негативно повлияло на работу банковской системы Украины.

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Кибератака России парализовала госреестры

По информации от Национального банка Украины, отсутствие доступа к реестрам затрудняет открытие новых счетов и выдачу кредитов.

На работу Национального банка эта кибератака не повлияла. Все информационные системы НБУ работают в штатном режиме. Однако недоступность государственных реестров определенным образом влияет на деятельность банков,

– говорится в заявлении НБУ.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась в начале широкомасштабного вторжения. Тогда Нацбанк предоставил банковской системе разъяснения о порядке работы в условиях отсутствия доступа к реестрам. Сейчас готовится аналогичное письмо, которое поможет банкам адаптироваться к новым условиям.

По информации Министерства юстиции Украины, сбой на уровне сетевой инфраструктуры произошел 19 декабря. Вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что атака была направлена на критическую инфраструктуру. Ориентировочное время восстановления работы ключевых реестров – до двух недель.

Первоначально будет восстановлено Государственный реестр актов гражданского состояния, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей, а также Реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.