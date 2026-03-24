Кризис накрывает вторую "кормушку" Кремля после нефти: почему металлургия теряет миллиарды

Российская металлургия, которую считают второй ключевой отраслью экономики России после нефтегазовой, находится в сложной ситуации. Отрасли грозят остановка части производств, сокращение работников и частичное закрытие предприятий.

Насколько металлургия важна для России?

На российскую металлургию давят высокая ключевая ставка Центрального банка и крепкий курс рубля. Кредиты слишком дорогими для бизнеса, а сильный рубль ограничивает доходы от экспорта. Об этом в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Когда мы смотрим на экономику России, первая – это нефтегазовая отрасль, но вторая – металлургия. Это очень легко понять, если посмотреть российский список Forbes. Где основные миллиардеры? Это либо нефть, либо металлы. Мордашов – "Северсталь", Лисин – "Новолипецкий металлургический комбинат", Рашников – "Магнитогорский комбинат".

Как пишет Bloomberg, крупные производители стали в России начинают сворачивание мощностей из-за спада внутреннего спроса и ограниченных экспортных возможностей.

Например, один из гигантов отрасли "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам 2025 года был загружен на 70 – 80% и в конце концов получил почти 15 миллиардов рублей чистого убытка.

Интересно! В 2026 году загрузка производственных мощностей ММК снизилась до 60%, поэтому его руководство прибегло к оптимизации расходов, в частности на ремонты оборудования, реализацию инвестиционной программы, а также сокращению управленческого персонала всех уровней на 10%.

Экономист Иван Ус говорит, что учитывая положение отрасли риски дальнейших сокращений работников крупных металлургических предприятий очень высоки. Эксперт напомнил, что еще в июне 2025 года на Петербургском экономическом форуме гендиректор "Северстали" Александр Шевелев предположил возможность остановки металлургических предприятий в России из-за действующей монетарной политики.

Что бьет по российской металлургии?

Санкции против России отрезают традиционные рынки сбыта для металлургической продукции. В то же время существенное давление оказывает высокая ключевая ставка российского Центрального банка. Сейчас она составляет 15% годовых.

Напомним, ключевая ставка – это процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Именно от ее уровня зависят ставки по кредитам для бизнеса и населения: чем она выше, тем дороже стоят займы.

По словам эксперта Ивана Уса, для развития металлургической отрасли в России ключевая ставка является слишком высокой и не соответствует тому, в чем нуждается экономика. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что оптимальной является ставка в 12%, тогда как председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценивал нужный уровень в 7 – 8%.

Вторая проблема – это курс рубля. Сейчас он немного просел, но все равно составляет ±80 рублей за доллар. В начале 2025 года было 100 рублей за доллар. Получается, что рубль укрепляется, и политически это выглядит как очень хорошая история. Но металлурги зарабатывают на экспорте, так что если раньше за один миллион долларов они получали 100 миллионов рублей, сейчас – только 80. Почему это важный момент: расходы в России в рублях, а зарабатывают они в валюте, поэтому меньше получают ресурса для внутренних расходов, в частности – на зарплаты,

– заключает Иван Ус.

Эти два фактора подталкивают предприятия к сокращению производства и сокращению расходов, а в перспективе – и закрытию.

Обратите внимание! По словам гендиректора Магнитогорского металлургического комбината Павла Шиляева, производственные мощности российских металлургов вдвое превышают рыночные потребности, а в 2026 году оживления спроса на металлопродукцию не ожидают.

Третьим фактором, который давит на различные отрасли экономики России, в частности металлургическую, является кризис неплатежей, когда предприятия не получают оплату за отгруженную продукцию и, как следствие, возникают проблемы с зарплатами для работников.

Что еще стоит знать о проблемах в металлургической отрасли России?