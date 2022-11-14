ЕС готов к ограничению цен на российскую нефть, – Bloomberg

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа попытается ввести ограничение цен на российскую нефть. Но уровень цены еще не определен.

Европа "готова" к ограничениям

Европейский Союз ввел все необходимые инструменты ограничения цен на российскую нефть. Согласно этому Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа готова к следующему шагу.

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Мы ввели все необходимые инструменты в Европейский Союз. Важно не только высушить военный сундук России, но и очень важно для многих уязвимых стран иметь приемлемый уровень цен,

– сказала фон дер Ляйен Bloomberg.

что уровень цены ограничения на российскую нефть пока не определен.

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