ЕС готов к ограничению цен на российскую нефть, – Bloomberg
14 ноября 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа попытается ввести ограничение цен на российскую нефть. Но уровень цены еще не определен.
Европа "готова" к ограничениям
Европейский Союз ввел все необходимые инструменты ограничения цен на российскую нефть. Согласно этому Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа готова к следующему шагу.
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Мы ввели все необходимые инструменты в Европейский Союз. Важно не только высушить военный сундук России, но и очень важно для многих уязвимых стран иметь приемлемый уровень цен,
– сказала фон дер Ляйен Bloomberg.
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Санкции против России
- Напомним, что Евросоюз ввел санкции на морской импорт российской нефти. Они начнут действовать с 5 декабря этого года.
- Кроме этого, ЕС и Великобритания намерены запретить своим компаниям осуществлять доставку, финансирование и страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, если цена поставки ниже ограничения.
- Россия пытается до 5 декабря экспортировать как можно больше "черного золота". Единственная проблема: стране-агрессорке не хватает танкеров.