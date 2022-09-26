Бойкот российской нефти: Индия может отказаться от "черного золота"

После последней речи путина по вторжению россии в Украину, Индия вероятно откажется от импорта российской нефти.

Индия импортирует смесь сортов сырой нефти из России. Однако, на днях стало известно, что индийские нефтепереработчики, вероятно, не будут покупать российскую нефть ESPO.

Интересно Украинцы среди лидеров: как разрастается криптосообщество

Что стало причиной

Российская нефть(Eastern Siberia – Pacific Ocean, Восточная Сибирь – Тихий океан) – сорт нефти, ориентированный на поставки в азиатские государства.

Как сообщает Reuters, импорт сырой нефти ESPO стоит на 5—7 долларов за баррель дороже аналогичных сортов из других стран, таких как сорт Murban в ОАЭ.

Кроме этого, причиной стало заявление индийского правительства по поводу российского вторжения в Украину.

До начала полномасштабного вторжения России Индия почти не покупала сырую нефть в России. Однако, учитывая значительные скидки со стороны страны-агрессорки, Индия стала одним из крупнейших в мире импортеров сырой нефти, предлагаемых кремлем.

По данным Kpler, сейчас в целом российский экспорт ESTO снизился с более чем 800 000 баррелей в сутки в июле и августе до 720 000 баррелей в сутки в сентябре.

Альтернатива российской нефти

Индийские нефтепереработчики начали обращаться в другие регионы-экспортеры нефти, такие как Африка и Западная Азия:

В целом доля африканской сырой нефти в этом месяце значительно возросла. Только Индия скачала 2,35 миллиона тонн в этом месяце.

этом месяце. Что касается западноазиатских нефтедобывателей, то они использовали такую возможность в свою пользу. К примеру, Саудовская Аравия снизила свои продажные цены в октябре.

К слову, западноазиатская нефть лучше для Индии. По словам Эхсана Уль Хака, аналитика Refinitiv, она поступает в Индию всего через неделю. Поставка же из России занимает около месяца.

Читайте также Экономика Китая может развалиться: первые признаки уже есть

Новые санкции против России

В 8 пакете санкций главным станет соглашение об ограничении цены на российскую нефть. Пакет будет содержать:

законодательство об ограничении цен на российскую нефть;

дополнительные списки попавших под санкции лиц;

меры, направленные на русские ИТ, кибербезопасность и индустрию программного обеспечения.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua –для своей первой криптоинвестиции.