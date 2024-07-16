Поставки нефти из России сократились до рекордных показателей

Количество российской нефти, которая поставляется, сократилась до минимальных показателей. Это наименьшее значение с начала нынешнего года.

Как сократились поставки

Основное уменьшение поставок произошло в портах Черного и Балтийского морей. Падение продолжалось, несмотря на небольшое восстановление потока в разрезе недели.

Читайте также Срочный кредит от ЕС: сколько миллиардов долларов хотят предоставить Украине до конца года

В апреле состоялся пик поставок российской нефти. Сейчас ежедневные показатели падения составляют в среднем 570 тысяч баррелей.

Однако, это нельзя назвать положительной тенденцией. Ведь это падение может свидетельствовать о том, что Россия возобновила внутреннюю нефтепереработку и приблизилась к целевым показателям добычи ОПЕК +.

Экспортная стоимость нефти в указанных портах в течение недели снизилась на 50 центов за баррель. А вот ключевой тихоокеанский сорт ВСТО стал дешевле на 1,3 доллара за баррель.

Незначительное увеличение потоков позволило увеличить валовую стоимость поставки нефти, когда в России цена сырья упала.