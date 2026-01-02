Возобновление закупок: одна из стран продолжает принимать поставки российской нефти

По меньшей мере три танкера с российской нефтью указывают в качестве следующего пункта назначения завод Reliance Industries Ltd. Он находится на западном побережье Индии.

Что известно о закупках Индией российской нефти?

Танкеры направляются туда после того, как нефтепереработчик возобновил часть закупок для внутреннего производства, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Суда, которые загружены почти 2,2 миллионами баррелей нефтью Urals, сейчас сигнализируют большой комплекс в Джамнагаре. По данным аналитической компании Kpler, ожидаются к прибытию в начале этого месяца.

Kpler отслеживает перемещение судов на основе живых сигналов, которые присылают капитаны и в которых указываются текущее местонахождение и запланированные порты разгрузки.

Маршруты могут меняться по мере приближения судов к Индии,

– уточнили в тексте.

Представитель Reliance отрицает, что компания приобрела эти грузы, добавив, что она не имеет никаких подтвержденных поставок российской нефти для поставки в январе.

Что известно о самой компании?

Сначала, после того, как США внесли в черный список Rosneft PJSC и Lukoil PJSC, Reliance отказалась от закупок. В ноябре же компания объявила, что прекратит использование российской нефти на экспортноориентированной части своего завода.

С тех пор она начала закупать нефть у несанкционированных российских производителей для внутренних нужд. Ранее Rosneft была крупнейшим поставщиком российской нефти для нефтепереработчика по долгосрочному соглашению на поставку 500 тысяч баррелей в сутки.

Интересно! Индия в последние годы стала ключевым рынком сбыта нефти для производителя из ОПЕК+, но подверглась давлению со стороны Трампа и членов его администрации из-за торговли с Россией. Из-за этой неопределенности индийские НПЗ сократили закупки.

В частности, в прошлом месяце импорт упал до самого низкого уровня за три года. Контролируемая миллиардером Мукешем Амбани, Reliance в 2024 – 2025 годах была крупнейшим в мире покупателем российской нефти, согласно данным Kpler.

Грузы обозначены как такие, поставляемые трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport и Ethos Energy, согласно данным Kpler.

Alghaf Marine и Redwood Global находятся под санкциями Великобритании, а первая компания является правопреемницей ближневосточного подразделения Litasco – трейдингового крыла Lukoil.

Поставки российской нефти на нефтеперерабатывающий комплекс Reliance в Джамнагаре составляли более 40% импорта завода в период с января по ноябрь прошлого года,

– говорится в материале.

Заметьте! Reliance – это не единственная индийская компания, покупающая российскую нефть. Государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. также берут грузы у несанкционированных поставщиков. Их привлекают большие скидки, низкие перерабатывающие маржи и неопределенность относительно статуса торговых переговоров с Вашингтоном.

Напомним, что скидки на партии российской нефти в морских портах отгрузки в конце 2025 года приблизились к историческим максимумам. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

В сочетании с низкими мировыми ценами и ограничениями санкций ставит экспорт на грань рентабельности. Скидки на сорт Urals к эталону Brent достигли 20 – 30 долларов за баррель.

В частности часть российских нефтяников уже столкнулась с убыточностью добычи. Причина – низкий экспортный паритет.

Важно! Компании, которые продолжают получать доход, сохранили рентабельность благодаря льготной ставке налога на добычу.

Что еще известно о поставках в Индию?