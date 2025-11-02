Прямой доступ ко всем данным: ФСБ сможет контролировать россиян через банки

ФСБ обязала крупнейшие банки России установить систему для контроля за данными пользователей. Речь идет о системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.

Как ФСБ смогут получать доступ к данным россиян?

К 2027 году финансовые учреждения должны будут обеспечить хранение переписки, голосовых сообщений и другого контента, который передается через банковские приложения, пишет 24 Канал со ссылкой на российский Forbes.

Читайте также Россия ввела санкции против украинских чиновников: кто попал в список

Эти данные, включая ключи шифрования, банки обязаны предоставлять правоохранительным органам по запросу. В письме, направленном банкам, ФСБ напомнила, что они считаются организаторами распространения информации, потому что их клиенты могут обмениваться сообщениями в приложениях.

Важно! Поэтому банки должны хранить переписку пользователей минимум полгода. А уже с января 2026 года – до трех лет.

Российское издание The Insider пишет, что в России фактически исчезают любые частные сервисы без государственного контроля. Об этом рассказал юрист Саркис Дарбинян. Он заявил, что возможно, вскоре закон вообще запретит работу любого приложения или вебсайта без предварительного прохождения проверки соответствия "закону Яровой".

Концепция "интернета по паспорту" усиливается с каждым годом – государство не только вводит все больше практик обязательной идентификации и деанонимизации пользователей, но и последовательно занимается "паспортизацией" владельцев сайтов, заставляя их регистрироваться в государственных реестрах, следить за пользователями и соблюдать многочисленные ограничения,

– сказал эксперт.

В частности отныне не только Росфинмониторинг и Центробанк смогут отслеживать финансовые операции, но и ФСБ. Служба получит возможность контролировать активность россиян в финансовой среде.

Они не будут иметь прямого доступа к банковской тайне, но получат доступ ко всем метаданным (когда, где и с каких устройств пользователь входил в приложение), а также к переписке пользователей.

Включение банков в реестр ОРИ существенно упрощает работу ФСБ. Ранее она, конечно, тоже могла получать информацию непосредственно из банков, но теперь получает возможность перехватывать данные конкретного пользователя в реальном времени или использовать инструменты для анализа больших массивов данных,

– отметил юрист.

Важно! Вероятно, что так ФСБ контролировать, как именно россияне донатят и на какие платежи осуществляют перечисления в условиях изолированной сети и ограничений на финансовую поддержку запрещенных политических организаций, медиа и тому подобное.

С какими еще проблемами в отношении банков сталкиваются россияне?