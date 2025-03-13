В России готовятся к возможному смягчению санкций

Минпромторг России обратился к российским компаниям с просьбой указать, какие именно санкции мешают их работе больше всего. Так страна-агрессор готовится к вероятному смягчению санкций.

Компании готовятся к смягчению

Кремль хочет сформировать перечень критических ограничений, которые могут стать предметом обсуждения во время переговоров с США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Украина получила новую помощь, благодаря замороженным российским активам

Предприятия получили специальные анкеты, где должны отметить наиболее болезненные последствия санкций. В частности, бизнес жалуется на трудности с международными расчетами и санкции против российского флота нефтяных танкеров.

Аналитики отмечают, что наиболее вероятным вариантом смягчения может стать снятие вторичных санкций, касающихся компаний из третьих стран – через них Россия пытается обходить ограничения.

Обратите внимание! Это также может открыть более широкий доступ к системе платежей "Мир", которую Россия использует вместо Visa и Mastercard.

Какие санкции могут смягчить

После вторжения в Украину в 2022 году крупные российские банки были отключены от системы SWIFT, что ограничило доступ к расчетам в долларах и евро. С тех пор российские компании вынуждены пользоваться альтернативными валютами и искать обходные пути через третьи страны.

Как пишет Reuters, снятие санкций с банков и SWIFT могло бы значительно облегчить ситуацию для России, хотя быстрое решение этого вопроса маловероятно. Аналитик Renaissance Capital Андрей Мелашченко отмечает, что даже если США ослабят давление, Европа не обязательно поддержит это решение, а значит, платежная инфраструктура полноценно не восстановится.

Интересно! Более вероятным выглядит смягчение вторичных санкций, которые касаются компаний из третьих стран и позволяют России обходить ограничения. Из-за неясности в применении этих санкций многие банки в Китае не рискуют работать с Россией, что создает задержки платежей и усложняет финансовые операции.