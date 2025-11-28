Китай постепенно "захватывает" российские рынки: как это влияет на экономику страны
- Союзник Москвы – Китай – активно занимает рынки в России, в частности в сегменте тяжелых грузовиков, где продажи российских авто упали на 54%.
- Российские промышленники указывают на снижение ключевой ставки и высокую стоимость кредитов как основные препятствия для местного бизнеса, что открывает путь для китайских поставщиков.
На российскую экономику все больше давят дружественные страны. Союзники занимают ниши, остающиеся пустыми у России из-за инвестиционной паузы.
Как Китай начинает господствовать на российском рынке?
Этим в частности активно занимается Китай, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Фактически парализуют внутренних производителей такие факторы:
- высокая ключевая ставка;
- неэффективная монетарная политика;
- сокращение бюджетного импульса.
Формальные показатели инвестиций в основной капитал на вид стабильные, но это – лишь отражение старых активов, тогда как реальное падение достигает 1,5 %,
– говорится в сообщении.
Экспортные доходы уже сократились на 20 %. В то же время рост налоговой нагрузки, включая НДС, дополнительно ограничивает возможности бизнеса.
Промышленники указывают на две причины – замедление снижения ключевой ставки и высокую стоимость кредитов – как главные барьеры. Поэтому рынок открывается для китайских поставщиков оборудования и продукции. Даже без значительных вложений они получают контроль над сегментами, которые теряют российские компании.
Что больше всего демонстрирует ситуацию?
Наиболее показательным является рынок тяжелых грузовиков. В период с января по октябрь 2025 года продажи машин массой более 14 тонн упали на 54 %, а сегмент магистральных тягачей – на 71 %.
Всего зарегистрировано лишь 37,9 тысяч тяжелых автомобилей, что на 57 % меньше, чем в прошлом году,
– уточнили в разведке.
Несмотря на формальное лидерство "КАМАЗа" (с долей 29,5%), китайские Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) и FAW (9%) фактически вытесняют его с рынка.
Обратите внимание! Российский производитель "обречен" на дальнейшее вытеснение из ключевых сегментов. В то же время как-то восстановить свои утраченные позиции в условиях столь агрессивной экспансии Китая фактически невозможно.
Напомним, что об экономических интересах Китая в России уже рассказывали в разведке.
Дело в том, что сырьевые проекты на Дальнем Востоке и в Сибири превращают регион в ресурсную базу для Пекина. В то же время местные жители все чаще остаются в стороне от обещанных выгод.
Так Байкал становится частью китайских экономических интересов. А Москва потеряла контроль над ресурсными регионами.
Что еще следует знать о ситуации в России?
Даже без влияния Китая, промышленность России находится в затруднительном положении. Предприятия вынуждены увольнять людей или отправлять их в отпуск.
В то же время производство авто в России снова "падает". Рекордное падение зафиксировано среди производителей грузовиков.