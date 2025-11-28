Китай поступово "захоплює" російські ринки: як це впливає на економіку країни
- Союзник Москви – Китай – активно займає ринки в Росії, зокрема в сегменті важких вантажівок, де продажі російських авто впали на 54 %.
- Російські промисловці вказують на зниження ключової ставки та високу вартість кредитів як основні перешкоди для місцевого бізнесу, що відкриває шлях для китайських постачальників.
На російська економіку все більше тиснуть дружні країни. Союзники займають ніші, що залишаються порожніми у Росії через інвестиційну паузу.
Як Китай починає панувати на російську ринку?
Цим зокрема активно займається Китай, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Фактично паралізують внутрішніх виробників такі фактори:
- висока ключова ставка;
- неефективна монетарна політика;
- скорочення бюджетного імпульсу.
Формальні показники інвестицій у основний капітал на вигляд стабільні, але це – лише відображення старих активів, тоді як реальне падіння сягає 1,5 %,
– йдеться у повідомленні.
Експортні доходи вже скоротилися на 20 %. Водночас зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежує можливості бізнесу.
Промисловці вказують на дві причини – уповільнення зниження ключової ставки та високу вартість кредитів – як головні бар’єри. Тому ринок відкривається для китайських постачальників обладнання та продукції. Навіть без значних вкладень вони отримують контроль над сегментами, що втрачають російські компанії.
Що найбільше демонструє ситуацію?
Найбільш показовим є ринок важких вантажівок. У період з січня по жовтень 2025 року продаж машин масою понад 14 тонн впав на 54 %, а сегмент магістральних тягачів – на 71 %.
Загалом зареєстровано лише 37,9 тисячі важких автомобілів, що на 57 % менше, ніж торік,
– уточнили у розвідці.
Попри формальне лідерство "КАМАЗу" (з часткою 29,5 %), китайські Sitrak (16,3 %), Shacman (10,8 %) і FAW (9 %) фактично витісняють його з ринку.
Зверніть увагу! Російський виробник "приречений" на подальше витіснення з ключових сегментів. Водночас якось відновити свої втрачені позиції в умовах такої агресивної експансії Китаю фактично неможливо.
Нагадаємо, що про економічні інтереси Китаю у Росії вже розповідали у розвідці.
Річ у тім, що сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна. Водночас місцеві мешканці дедалі частіше залишаються осторонь від обіцяних вигод.
Так Байкал стає частиною китайських економічних інтересів. А Москва втратила контроль над ресурсними регіонами.
Що ще слід знати про ситуацію у Росії?
Навіть без впливу Китаю, промисловість Росії перебуває у скрутному становищі. Підприємства змушені звільняти людей або відправляти їх у відпустку.
Водночас виробництво авто у Росії знову "падає". Рекордне падіння зафіксовано серед виробників вантажівок.