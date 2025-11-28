На російська економіку все більше тиснуть дружні країни. Союзники займають ніші, що залишаються порожніми у Росії через інвестиційну паузу.

Як Китай починає панувати на російську ринку?

Цим зокрема активно займається Китай, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Фактично паралізують внутрішніх виробників такі фактори:

висока ключова ставка; неефективна монетарна політика; скорочення бюджетного імпульсу.

Формальні показники інвестицій у основний капітал на вигляд стабільні, але це – лише відображення старих активів, тоді як реальне падіння сягає 1,5 %,

– йдеться у повідомленні.

Експортні доходи вже скоротилися на 20 %. Водночас зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежує можливості бізнесу.

Промисловці вказують на дві причини – уповільнення зниження ключової ставки та високу вартість кредитів – як головні бар’єри. Тому ринок відкривається для китайських постачальників обладнання та продукції. Навіть без значних вкладень вони отримують контроль над сегментами, що втрачають російські компанії.

Що найбільше демонструє ситуацію?

Найбільш показовим є ринок важких вантажівок. У період з січня по жовтень 2025 року продаж машин масою понад 14 тонн впав на 54 %, а сегмент магістральних тягачів – на 71 %.

Загалом зареєстровано лише 37,9 тисячі важких автомобілів, що на 57 % менше, ніж торік,

– уточнили у розвідці.

Попри формальне лідерство "КАМАЗу" (з часткою 29,5 %), китайські Sitrak (16,3 %), Shacman (10,8 %) і FAW (9 %) фактично витісняють його з ринку.

Зверніть увагу! Російський виробник "приречений" на подальше витіснення з ключових сегментів. Водночас якось відновити свої втрачені позиції в умовах такої агресивної експансії Китаю фактично неможливо.

Річ у тім, що сировинні проєкти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна. Водночас місцеві мешканці дедалі частіше залишаються осторонь від обіцяних вигод.

Так Байкал стає частиною китайських економічних інтересів. А Москва втратила контроль над ресурсними регіонами.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?