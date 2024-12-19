Российские бизнесмены критикуют руководительницу российского Центробанка

Председатель Центробанка России сталкивается с растущей критикой со стороны российских чиновников и бизнесменов. Ранее ее ранее считали ключевой фигурой в стабилизации российской экономики во время санкций из-за войны с Украиной.

Недовольство главой Центробанка недовольство председателем Центробанка

Недовольство действиями председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной набирает обороты накануне заседания Центробанка 21 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На этом заседание ключевую ставку могут повысить до 23-24% с целью сдерживания инфляции. Такой шаг вызывает возмущение среди представителей деловых и политических кругов.

Заметьте! Даже премьер-министр Михаил Мишустин также выразил Путину недовольство политикой Центробанка, которая, по его мнению, усложняет усилия правительства по поддержке экономики в условиях санкций.

Впрочем, по словам источников, Путин пока не рассматривает замену Набиуллиной и уверен в правильности ее решений для сохранения экономической стабильности.

За что критикуют Центробанк России

Противостояние вокруг политики Центробанка обострилось после заявления о намерении довести ключевую ставку до уровня, необходимого для снижения инфляции до 4% в следующем году. В ответ на рост военных расходов и поддержку бизнеса, банк уже повысил ставку до 21%.

По данным Федеральной службы государственной статистики, годовая инфляция в России в ноябре выросла до 8,88% с 8,54% в октябре.

Что известно об Эльвире Набиуллиной

Набиуллина, которая возглавляет Банк России с июня 2013 года, уже пережила несколько экономических кризисов, включая обвал рубля после аннексии Крыма в 2014 году. Она сыграла ключевую роль в поддержке экономики России, успешно адаптируя ее к санкциям, наложенных США и их союзниками после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Вскоре после начала войны Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, чтобы стабилизировать валюту, резко упавшую до 120 рублей за доллар, а затем постепенно снизил ставку.

Кто возмущен действиями Набиуллиной

Критика в адрес Эльвиры Набиуллиной усилилась среди российского бизнеса.

Члены Российского союза промышленников и предпринимателей, главной лоббистской организации крупного бизнеса, утверждают, что рекордно высокие процентные ставки заставляют их откладывать инвестиционные проекты.

Миллиардер Алексей Мордашов, владелец "Северстали", предложил обсудить "природу инфляции" и влияние монетарной политики Центробанка на бизнес на форуме в Санкт-Петербурге.