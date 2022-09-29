Российскому газу снова не поздоровится: в Европе предлагают ограничить цену на голубое топливо

Недавно стало известно, что Еврокомиссия предлагает ограничить цену российского газа. Однако ценовой уровень ограничений еще не установлен.

Ограничение российского газа

Как сообщают в Financial Times, Еврокомиссия предлагает в документе, посланном 27 странам-членам блока, ограничить цены на операции с российским газом. Точный ценовой уровень каких-либо ограничений не указан.

Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалюту

Таким образом, импортеры оставят право продавать газ страны-агрессорки любой ценой, как только он окажется в пределах единого рынка.

Кроме того, предложение об ограничении достигает и цен на газ, который используется непосредственно для производства электроэнергии. В Еврокомиссии объясняют, что это снизит влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию.

Кто поддерживает

Предложение об ограничении разделило страны на тех, кто поддерживает такие действия и тех, кто считает это угрозой безопасности европейских поставок. И на фоне этого увеличится потребление газа. Кроме этого, 15 стран, в том числе Испания и Франция, призывают установить потолок цены на оптовый газ.

К этому моменту. Это стало возможным только под давлением последних обстоятельств.

Напомним, что Брюссель работает сейчас над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов на ситуацию. Предлагается ввести инструмент, позволяющий энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных ценовых колебаний.

Читайте также Мировая изгнанница: из каких рейтингов уже исключили россию и какую "цену" она заплатит за это

Газовый шантаж

Несколько дней назад на газопроводах "Северного потока" и "Северного потока-2" обнаружили мощные взрывы, вызвавшие утечку газа. Скорее всего, к этому причастна россия. Идет расследование.

На газопроводах, по которым Россия транспортирует газ в Германию, зафиксировали существенное снижение давления. В "Северном потоке-2" давление упало аж в 15 раз: со 105 бар до 7.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров у датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Газопроводы не работали. Однако в их трубах оставалось еще голубое топливо на сумму около 301 миллиона долларов.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua –для своей первой криптоинвестиции.