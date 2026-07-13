Кремль зарабатывает миллиарды: ЕС рекордно закупает газ у ведущего российского завода

Евросоюз продолжает закупать российский газ, несмотря на стремление сократить зависимость от Москвы. В первой половине 2026 года европейские страны импортировали больше сжиженного природного газа (СПГ) с ведущего российского завода, чем когда-либо ранее.

Сколько газа закупила Европа

Речь идет о проекте "Ямал СПГ". За шесть месяцев ЕС фактически выкупил почти весь объем сжиженного газа у этого сибирского предприятия, пишет Financial Times.

По данным аналитической компании Kpler, в период с января по июнь закупки российского СПГ достигли рекордных 9,89 миллиона тонн. Этот показатель на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Неправительственная организация Urgewald подсчитала, что Европа могла заплатить за эти поставки около 6 миллиардов евро.

Крупнейшими европейскими покупателями газа из "Ямал СПГ" в первом полугодии стали:

Франция – 3,6 миллиона тонн;

Бельгия – 2,9 миллиона тонн;

и Испания – 2,7 миллиона тонн.

Представитель Urgewald по вопросам санкций Себастьян Реттерс назвал эти цифры "впечатляющими", учитывая, что ЕС является важным союзником Украины, а Россия усилила атаки на украинскую энергетику и города.

Почему ЕС увеличил закупки газа у России

Европейские страны спешат выкупить российский СПГ за несколько месяцев до вступления в силу запрета на импорт российского газа.

В настоящее время правила ЕС уже запрещают закупку сжиженного газа у России по краткосрочным контрактам. А с 1 января 2027 года вступит в силу запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам.

После этого Россию ждут трудности не только со сбытом газа, но и с обслуживанием судов. Ведь танкеры, перевозящие СПГ с завода "Ямал", до сих пор в значительной степени зависят от Европы.

"Ямал СПГ" зависит от небольшого специализированного флота, европейских портов и европейских сервисов для обеспечения экспорта. Европа и в дальнейшем обеспечивает все три составляющие,

– пояснил Себастьян Реттерс.

Таким образом, у Европы есть важный инструмент давления, который позволит ей еще больше ограничить нефтегазовые доходы Кремля, но пока она не может отказаться от российского газа.

В то же время в Европе сейчас раздаются призывы отложить полный запрет на российский газ до конца 2027 года. В одном из главных газовых хабов континента предупредили, что ЕС рискует стать слишком зависимым от поставок из США.