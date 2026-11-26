Когда ЕС откажется от ресурсов Москвы

Даже такие зависимые от Москвы государства, как Венгрия, активно ищут альтернативные пути поставок топлива, о чем заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с прессой, передает "Главком".

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Отказ от дешевого ресурса имеет свою цену для европейских потребителей. Дело в том, что газ из США и Катара обходится дороже. Однако европейские лидеры понимают, что безопасность требует финансовых жертв.

Конечно, это нам дорого обходится, ведь российский газ был выгодным для России, но относительно дешевым для нас. Я считаю, что безопасность имеет свою цену и что агрессору нельзя давать средства на ведение войны– подчеркнул польский министр.

Напомним, что Европейский Союз планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году. В частности, газовый регламент REPowerEU был представлен еще в феврале.

В то же время в Соединенных Штатах подтвердили решение Европы. Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что не слышал, чтобы хоть одна европейская страна была заинтересована в возобновлении импорта энергоресурсов из России.