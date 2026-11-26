Коли ЄС відмовиться від ресурсів Москви

Навіть такі залежні від Москви держави, як Угорщина, активно шукають альтернативні шляхи постачання палива, про що заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з пресою, передає "Главком".

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Відмова від дешевого ресурсу має свою ціну для європейських споживачів. Річ у тім, що газ із США чи Катару обходиться дорожче. Проте європейські лідери розуміють, що безпека вимагає фінансових жертв.

Звісно, це нам коштує, бо російський газ був вигідним для Росії, але відносно дешевим для нас. Я вважаю, що безпека коштує і що агресору не можна давати коштів на ведення війни– наголосив польський міністр.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує повну відмову від російського газу до 2027 року. Зокрема, газовий регламент REPowerEU презентували ще у лютому.

Водночас у Сполучених Штатах підтвердили рішення Європи. Міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що не чув, аби хоч якась одна європейська країна була зацікавлена у відновленні імпорту енергоресурсів із Росії.