Путин доигрался своим "Орешником": экономист назвал 2 причины обвала рубля

Центробанк предпринял робкую попытку приостановить обвал рубля и даже на незначительный период это удалось сделать. Учреждение сообщило, что прекращает покупать валюту. Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов в очередной раз сказал, что на декабрьском заседании может повыситься ключевая ставка.

Экономист Максим Блант в эфире 24 Канала рассказал, что на фоне обвала рубля все ждали выступления Путина, но глава Кремля был занят переговорами с президентом Казахстана Токаевым. Впоследствии российский диктатор юлил, говоря, что все под контролем, инфляции не будет и Центробанк справится.

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Что повлияло на обвал российского рубля

По словам экономиста, Центробанк все свои возможные механизмы стабилизации рубля исчерпал еще в 2023 году. То, что происходит с рублем сейчас, имеет фундаментальные причины. До завершения войны они никуда не денутся. Удар "Орешником", по мнению Бланта, тоже имеет отношение к этой ситуации.

Есть 2 основные причины обвала рубля:

геополитическая нестабильность;

американские санкции.

Как пояснил экономист, о западных санкциях было озвучено 22 ноября. Под удар попал "Газпромбанк" и те банки, которые использовались российскими нефтяными компаниями для получения платежей за экспорт нефти. Блант отметил, что населению стало понятно, что ситуация с валютой в ближайшем будущем в России значительно ухудшится.

Будут приняты жесткие административные меры по примеру того как вел себя Центробанк после начала полномасштабной войны, когда просто закрыл все торги. Думаю, сейчас тоже к этому идет и россияне будут узнавать о курсе валют только по ценникам в магазинах,

– спрогнозировал Блант.

Для чего Путин мог поехать в Казахстан

Визит Путина в Казахстан странным образом совпал с публикацией издания Bloomberg, где, со слов экономиста, написали, что в 2025 году Казахстан может стать внутренним врагом ОПЕК+, потому что там планируют завершить работы по расширению мощностей наиболее крупного в Казахстане месторождения нефти – Тенгизского.

На это в течение 10 лет было потрачено 45 миллиардов долларов. Этот проект должен помочь Казахстану увеличить добычу нефти на 260 тысяч баррелей ежедневно.

Если его запустят в работу, то по словам экономиста, никаких квот ОПЕК+ не будет, соответственно, страны этой организации начнут возмущаться и Казахстан может стать последней каплей, которая развалит весь этот картель.

Есть версия, что Путин поехал уговаривать Токаева не повышать резко в 2025 году добычу нефти, чтобы стабилизировать рынок. Но в Казахстане нефтяные компании не принадлежат государству. Поэтому Путину надо договариваться с ними, но вряд ли его аргументы будут услышаны,

– считает Блант.

Вся эта нефтегазовая история, которая для России резко ухудшилась во второй половине ноября 2024 года, тоже, по мнению экономиста, сыграла определенную роль в ослаблении рубля. Хотя назвать это ослаблением будет некорректно, потому что валюта ежедневно падает на 10%, это, как отметил Блант – настоящий обвал российского рубля.