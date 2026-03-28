Трамп будет в ярости: Индия потратит миллиарды на российское оружие

Власти Индии одобрили приобретение вооружения на сумму 2,38 триллиона рупий, что составляет около 25 миллиардов долларов. Среди прочего, Нью-Дели закупит и российские ракетные системы.

Какое оружие у России закупит Индия?

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает Bloomberg.

Индийские чиновники анонимно рассказали изданию, что Совет по оборонным закупкам под руководством министра обороны Раджнатха Сингха согласовал покупку у России еще пяти зенитно-ракетных систем. Ориентировочная стоимость вооружения составит 6,1 миллиарда долларов.

В министерстве дополнительных подробностей относительно закупки российского оружия не предоставили.

Система С-400 будет противодействовать вражеским дальнобойным воздушным угрозам, нацеленным на критически важные объекты,

– только и отметили в заявлении.

Сейчас у Индии есть 3 российские системы С-400. Она использовала эти ракетные установки во время конфликта с Пакистаном, который был в мае 2025 года. Тогда он длился 4 дня.

В ближайшие месяцы Нью-Дели ожидает получить еще 2 такие системы.

Кроме того, Минобороны Индии одобрило:

модернизацию российских истребителей;

приобретение отечественных БПЛА с дистанционным управлением.

Количество техники ведомство не уточнило.

Однако в Минобороны добавили, что эти дроны способны выполнять "наступательные контрударные и скоординированные воздушные операции", а также вести наблюдение и разведку.

Важно! На сегодня именно Россия остается поставщиком оружия для Индии. По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Москва продает ей более трети от всех закупок.

Почему новое соглашение разозлит Трампа?

Новые закупки российского вооружения Индией могут разозлить американского президента Дональда Трампа.

Белый дом ранее уже критиковал Индию за закупки российской техники. Решение потратить на нее еще 25 миллиардов, по мнению аналитиков, может стать дополнительным раздражителем в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. А они и без того заметно ухудшились в прошлом году из-за затягивания нового торгового соглашения.

Дело в том, что США сами стремятся продавать оружие Индии, но этому мешают торговые споры. В прошлом году Нью-Дели даже поставило на паузу решение о закупке американского вооружения и самолетов, пишет SkyNews.

Сначала индийское правительство планировало отправить в Вашингтон министра обороны Раднатха Синга, который должен был объявить о масштабных закупках военной техники США.

Однако Трамп повысил до 50% тарифы для Индии из-за закупки российской нефти, поэтому поездку минстра экстренно отменили.

В то же время с Москвой Нью-Дели поддерживает тесные связи, поэтому и делает ставку на ее вооружение.

Закупка дополнительных систем противоракетной обороны также свидетельствует о том, что Индия и в дальнейшем доверяет традиционным партнерам, в частности Москве, когда речь идет о современном военном оборудовании,

– пишет издание.

Заметьте! В прошлом году стороны согласовали также совместное производство в Индии запчастей, компонентов и другой продукции для обслуживания российского оружия и военной техники.

