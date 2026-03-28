Яку зброю у Росії закупить Індія?

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає Bloomberg.

Індійські посадовці анонімно розповіли виданню, що Рада з оборонних закупівель під керівництвом міністра оборони Раджнатха Сінгха погодила купівлю у Росії ще п’яти зенітно-ракетних систем. Орієнтовна вартість озброєння складе 6,1 мільярда доларів.

У міністерстві додаткових подробиць щодо закупівлі російської зброї не надали.

Система С-400 протидіятиме ворожим далекобійним повітряним загрозам, націленим на критично важливі об’єкти,

– тільки й зазначили у заяві.

Наразі у Індії є 3 російські системи С-400. Вона використовувала ці ракетні установки під час конфлікту з Пакистаном, який був у травні 2025 року. Тоді він тривав 4 дні.

Найближчими місяцями Нью-делі очікує отримати ще 2 такі системи.

Окрм того, Міноборони Індії схвалило:

модернізацію російських винищувачів;

придбання вітчизняних БПЛА із дистанційним керуванням.

Кількість техніки відомство не уточнило.

Однак у Міноборони додали, що ці дрони здатні виконувати "наступальні контрударні та скоординовані повітряні операції", а також вести спостереження і розвідку.

Важливо! На сьогодні саме Росія залишається постачальником зброї для Індії. За підрахунками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Москва продає їй понад третину від усіх закупівель.

Чому нова угода розлютить Трампа?

Нові закупівлі російського озброєння Індією можуть розлютити американського президента Дональда Трампа.

Білий дім раніше вже критикував Індію за закупівлі російської техніки. Рішення витратити на неї ще 25 мільярдів, на думку аналітиків, може стати додатковим подразником у відносинах між Вашингтоном і Нью-Делі. А вони і без того помітно погіршилися торік через затягування нової торгівельної угоди.

Річ у тім, що США самі прагнуть продавати зброю Індії, але цьому заважють торгові суперечки. Минулого року Нью-Делі навіть поставило на паузу рішення про закупівлю американського озброєння та літаків, пише SkyNews.

Спочатку індійський уряд планував відправити до Вашингтона міністра оборони Раднатха Сінга, який мав оголосити про масштабні закупівлі військової техніки США.

Однак Трамп підвищив до 50% тарифи для Індії через закупівлю російської нафти, тому поїздку мінстра екстрено скасували.

Водночас з Москвою Нью-Делі підтримує тісні зв'язки, тому й робить ставку на її озброєння.

Закупівля додаткових систем протиракетної оборони також свідчить про те, що Індія й надалі довіряє традиційним партнерам, зокрема Москві, коли йдеться про сучасне військове обладнання,

– пише видання.

Зауважте! Минулого року сторони погодили також спільне виробництво в Індії запчастин, компонентів та іншої продукції для обслуговування російської зброї та військової техніки.

