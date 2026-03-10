Более того, это показатель и в дальнейшем будет уменьшаться, ведь заказ оружия у России сокращает даже Индия. Об этом говорится в отчете Trends in International Arms Transfers.
Как Россия потеряла рынок вооружения?
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал обновленные данные о международных поставках вооружений, который сравнивает два пятилетних периода. Речь идет о временном промежутке с 2016 по 2020 и с 2021 по 2025 годы.
Это позволяет увидеть глобальные сдвиги на рынке после начала полномасштабной войны России против Украины. Общий объем торговли основными видами вооружений вырос на 9,2 %, что отражает мировую тенденцию к усилению армий.
В то же время четко видно стремительное падение позиций России как экспортера оружия: ее доля рынка сократилась с 21 % до 6,8 %. Сейчас это единственный среди топ-10 поставщиков, чьи экспортные объемы упали (на 64 %).
Анализ мирового рынка вооружения: смотрите скриншоты из отчета
Главными покупателями российского оружия в 202 – 2025 годах стали Индия (48 % от всего российского экспорта), Китай и Беларусь (по 13 % каждая), что вместе составляет 74 %.
Однако даже Индия постепенно уменьшает зависимость от Москвы: доля российского вооружения в ее импорте упала с 70 % (2011 – 2015), до 51 % (201 – 2020) и до 40 % (2021 – 2025).
В целом импорт вооружений Индией за последнюю пятилетку сократился на 4 % благодаря развитию собственного ОПК. За 2021 – 2025 годы Россия экспортировала лишь более 68 самолетов, 6 вертолетов, 3 корабля, 43 комплекса ПВО, 279 единиц тяжелой бронетехники и 13 других бронемашин.
Аналитики уточнили, что ни по одной из этих категорий страна-агрессор не вошла в лидеры.
Эти цифры отражают не только прямые продажи, но и будущие потери от сервисного обслуживания и модернизации. Многие контракты заключены еще до 2022 года, а потом покупатели начали учитывать санкционные риски и реальную боевую эффективность российской техники.
На каких позициях в импорте Украина?
По методологии SIPRI Украина осуществила драматический скачок среди импортеров: доля выросла с 0,1 % в 2016 – 2020 до 9,7 % за 2021 – 2025 годы.
То есть речь идет о росте импорта более чем в 118 раз, что составляет 11 896%. Благодаря помощи от партнеров Украина стала крупнейшим получателем вооружений в мире за этот период.
Основные поставщики:
- США (41 %);
- Германия (14 %);
- Польша (9,4 %).
Для США Украина заняла второе место среди получателей (9,4 % от американского экспорта), опередив Японию (9,2 %), хотя Саудовская Аравия все еще получает 12 %.
А что миру может предложить Украина?
Для ряда европейских стран, в частности речь идет о Германии, Нидерланды, Польшу, Канаду, Чехию, Данию, Австралию именно Украина стала главным направлением экспорта; для Норвегии, Швеции и Бельгии – вторым, для Великобритании и Турции – третьим.
Отметим также, что сейчас украинские технологии использования беспилотных систем приобретают интерес в мире на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Интересно и то, что Киев предложил США свои технологии противодействия иранским дронам еще семь месяцев назад, но тогда американская сторона не заинтересовалась этой инициативой.
Недавно Вашингтон сам обратился к Киеву за помощью в борьбе с беспилотниками, ведь украинские решения оказались значительно экономичнее по сравнению с дорогими американскими системами перехвата.
Кроме того, по сообщениям СМИ, США и Катар сейчас ведут переговоры по закупке украинских дронов-перехватчиков P1-Sun.