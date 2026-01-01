Сигнал о входе в стагнацию: российская модель экономики больше не работает
- В ноябре 2025 года ВВП России вырос лишь на 0,1%, что является худшим показателем с начала 2023 года, а промышленное производство впервые за девять месяцев снизилось на 0,7%.
- Эксперты указывают на истощение модели экономики из-за войны России против Украины и "управленческую неадекватность Кремля", прогнозируя возможную рецессию в 2026 году.
В ноябре 2025 года ВВП России вырос всего на 0,1% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития страны-союзницы.
Что происходит с экономикой России?
И это худший показатель с начала 2023 года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как отмечает ЦПД, это фактический сигнал о "входе экономики в стагнацию". И это впервые за девять месяцев промышленное производство ушло в минус (– 0,7%).
Очевидно, что речь идет здесь не о сезонных колебаниях, ведь именно промышленность была основой "военного роста", который формально удерживал экономические показатели в 2023 – 2024 годах,
– говорится в сообщении.
Даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии. Она может произойти уже в 2026 году.
Эксперты констатируют, что модель экономики ранее держалась на трех опорах:
- бюджетной накачке;
- импортозамещении;
- принудительном кредитовании.
Однако она исчерпала себя. И это прямое следствие войны против Украины и "управленческой неадекватности Кремля".
Власть России сознательно продолжает агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно,
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
Заметьте! Экономика страны заходит в тупик. И чем дольше Москва игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия.
Напомним, что о начале истощения российской экономики уже сообщали. Об этом писали в Службе внешней разведки Украины.
Дело в том, что российская экономика начала истощение после периода искусственного стимулирования государственными расходами. Министр финансов страны даже признал, что бюджетная подпитка не может продолжаться вечно. В частности это неизбежно приведет к дисбалансам.
Обратите внимание! Это фактически означает отказ от концепции так называемой "военной экономики".
Что происходит с экономикой Беларуси?
Напомним, что проблемы имеет также и Минск, который является старым союзником Москвы. В частности рост ВВП Беларуси за 2021 – 2025 годы составил менее 8 % вместо запланированных 20 %.
Централизованное планирование и государственный контроль остаются серьезным тормозом для белорусской экономики. Амбициозные планы остаются лишь на бумаге.