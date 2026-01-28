На фоне инфляции, роста цен и отключений света: снизит ли Нацбанк учетную ставку

В конце 2025 года на фоне низкой инфляции и контролируемой девальвации гривни звучали предположения, что Нацбанк может снизить учетную ставку в начале 2026-го. Однако разрушение энергоинфраструктуры несколько отодвинуло эти планы.

Что происходит с ценами в Украине?

Детали рассказал 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, последствия энергетического кризиса могут существенно повлиять на потребительские цены.

Смотрите также Доллар стремительно падает: такого не было с 2022 года

Сейчас в Украине малый и средний бизнес работают неравномерно, иногда хаотично, а часть предприятий временно останавливается.

В то же время крупный бизнес требует значительно больше электроэнергии, поэтому сталкивается с еще более серьезными проблемами. Это повышает риски ускоренного роста инфляции – сверх предыдущих прогнозов.

По предварительным оценкам, по итогам января потребительские цены могут вырасти более чем на 1% вместо ожидаемых 0,3 – 0,5%. Впрочем, часть этого подорожания может проявиться постепенно, а официальная статистика отразит его только в начале марта.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Замечу: эта зима является одной из самых сложных для экономики с начала полномасштабной войны. Предприятия больше сосредоточены на поддержке текущей деятельности, чем на долгосрочном развитии. А люди озабочены выживанием.

Уже сейчас фиксируют подорожание топлива, отдельных продовольственных товаров с высокой энергоемкостью производства, а также части бытовых товаров, помогающих пережить перебои с электроснабжением и отсутствие тепла. Растут и цены на услуги – из-за усложненной логистики.

Основным фактором остается сокращение предложения при высоком спросе. В то же время отдельные товары подорожали на 5 – 10% "с запасом" – на случай дальнейшего ухудшения ситуации в энергетике. По словам эксперта, часто это единственная возможность бизнеса "перестраховаться" и остаться на плаву.

И состояние неопределенности только усиливает имеющиеся в обществе страхи: например, иметь чрезмерные запасы продуктов, воды и других товаров широкого потребления,

– объяснил он.

Снизит ли Нацбанк учетную ставку?

Банкир считает наиболее вероятным сохранение учетной ставки на текущем уровне 15,5% на заседании Нацбанка в четверг, 29 января, ввиду текущих экономических и энергетических обстоятельств.

Следующее заседание регулятора запланировано на 19 марта, поэтому ставка будет оставаться стабильной как минимум в течение года, говорит эксперт.

К слову, в ближайшие полтора месяца ожидают коррекцию годовых макропрогнозов, однако окончательные выводы делать рано – из-за неопределенности последствий энергетического кризиса.



Прогноз учетной ставки НБУ / Данные за октябрь 2025 года

Справка: учетная ставка – это ключевая процентная ставка Нацбанка. Она является основным ориентиром стоимости денег и индикатором текущих и будущих изменений в монетарной политике, что имеет наибольшее влияние на мотивы поведения и ожидания экономических агентов.

Что еще стоит знать о ситуации?