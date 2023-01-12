Рост цен в Украине останется контролируемым, – НБУ

В НБУ уверяют, что, несмотря на войну и высокую мировую инфляцию, фактические темпы роста цен в Украине оставались контролируемыми. Также регулятор объяснил, как и почему выросли цены на разные категории.

Рост цен в 2022 году

Регулятор подчеркнул, что инфляционное давление в Украине в последние месяцы стабилизировалось. В декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении составляла 26,6% против 26,5% в ноябре и практически не изменилось.

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Ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России,

– говорится в сообщении.

Также там отметили, что цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции, поскольку именно в 2022 году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы. Обеспечить сравнительно умеренную инфляционную динамику удалось благодаря антикризисным мерам и успешным действиям украинской армии, считают в НБУ.

Почему росли разные категории товаров