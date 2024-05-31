Новое поднятие не за горами: удивят ли цены на топливо уже в июне

Хотя топливо в Украине уже вскоре вырастет снова, однако не ожидается, что это сильно всколыхнет рынок. Кроме того, с начала 2022 года произошло уже два таких поднятия. А значит, в июне цены должны остаться стабильными.

Существенно ли подорожало топливо в Украине

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, украинцы уже пережили два поднятия цен на топливо с начала полномасштабного вторжения.

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Первый раз – поднятие налогов на топливо до 7% НДС и акциза до 100 евро за 1 тысячу литров.

поднятие налогов на топливо до 7% НДС и акциза до 100 евро за 1 тысячу литров. Второй раз произошел в июле 2023 года – акцизы на топливо были установлены в диапазоне от почти 140 евро до 213 евро и 20% НДС.

Поэтому Пендзин напоминает, что в мае 2022 года стоимость топлива в среднем была лишь на 5 – 6 гривен меньше по сравнению с аналогичным периодом теперь.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Тогда в стоимость топлива не входили ни налог на добавленную стоимость, ни акциз, но цена все равно была на уровне 50 гривен за литр.

Что будет с ценами в июне

С 1 июля в Украине увеличат снова ставки акцизного налога на топливо. Так что средняя стоимость горючего, вероятнее всего, вырастет на 1,5 гривны за литр.

В то же время экономист Олег Пендзин добавляет, что такой рост цены ничего принципиально не изменит на рынке.

В июне не стоит ожидать ажиотажа на топливо,

– говорит он.

По состоянию на 31 мая, по данным "Минфина" , цены на топливо колеблются от более 52 гривен до почти 56 гривен за литр, в зависимости от вида топлива.

На сегодня цены составляют: