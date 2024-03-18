Что происходило на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в своем комментарии 24 Каналу отметила, что рост курса на межбанке в течение прошлой недели вызвал почти мгновенную реакцию банков, которые повысили стоимость доллара при покупке по безналичным каналам. Эти значения даже превысили показатели наличного рынка.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ситуативно стоимость наличного доллара даже росла до 39,0 гривен за доллар, хотя в среднем курс не превышал уровня 38,9 гривен за доллар.

Золотько объясняет, что спрос на безналичную валюту со стороны населения существенно снизился, а сальдо таких операций даже стало положительным. То есть украинцы больше продавали валюты по безналичным каналам, чем покупали.

Определенной нервозности рынку на прошлой неделе добавил планируемый пересмотр учетной ставки. Хотя абсолютное большинство представителей финансового рынка были уверены, что регулятор оставит показатель на уровне 15%, НБУ принял решение о снижении ставки на 0,5%. Это в основном психологический фактор влияния на валютный рынок, поскольку изменение не является радикальным.

Сигнал о готовности регулятора смягчать монетарную политику раньше, чем ожидалось, стал неожиданностью и может на коротком промежутке времени усилить давление на гривну. И все же я бы не стала преувеличивать значение этого фактора,

– замечает Золотько

Каким будет доллар

Существенного усиления спроса на валюту со стороны населения курсовые колебания на прошлой неделе не вызвали. По мнению банкира, на этой неделе его вряд ли следует ожидать. Золотько замечает, что в третью декаду месяца обычно спрос остается умеренным.

По моему мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 38,7 – 39,4 гривны за доллар,

– отмечает Золотько

Поэтому ключевым ориентиром для наличного рынка будут котировки на ВРУ. В этом же сегменте в последнее время наблюдается довольно существенная волатильность: рынок живо реагирует на изменения объемов спроса и предложения.

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