Що відбувалось на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у своєму коментарі 24 Каналу наголосила, що зростання курсу на міжбанку протягом минулого тижня викликало майже миттєву реакцію банків, які підвищили вартість долара при купівлі безготівковими каналами. Ці значення навіть перевищили показники готівкового ринку.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ситуативно вартість готівкового долару навіть зростала до 39,0 гривень за долар, хоча в середньому курс не перевищував рівня 38,9 гривень за долар.

Золотько пояснює, що попит на безготівкову валюту з боку населення суттєво знизився, а сальдо таких операцій навіть стало позитивним. Тобто українці більше продавали валюти безготівковими каналами, ніж купували.

Певної нервовості ринку минулого тижня додав планований перегляд облікової ставки. Хоча абсолютна більшість представників фінансового ринку були впевнені, що регулятор залишить показник на рівні 15%, НБУ ухвалив рішення про зниження ставки на 0,5%. Це здебільшого психологічний фактор впливу на валютний ринок, оскільки зміна не є радикальною.

Сигнал про готовність регулятора пом’якшувати монетарну політику раніше, ніж очікувалося, став несподіванкою та може на короткому проміжку часу підсилити тиск на гривню. Та все ж я б не стала перебільшувати значення цього фактору,

– зауважує Золотько

Яким буде долар

Суттєвого посилення попиту на валюту з боку населення курсові коливання минулого тижня не викликали. На думку банкірки, цього тижня його навряд чи слід очікувати. Золотько зауважує, що у третю декаду місяця зазвичай попит залишається помірним.

На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар,

– наголошує Золотько

Відтак ключовим орієнтиром для готівкового ринку будуть котирування на ВРУ. В цьому ж сегменті останнім часом спостерігається доволі суттєва волатильність: ринок жваво реагує на зміни обсягів попиту та пропозиції.

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