Про це 24 Каналу заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, зауваживши, що в України є дуже великий потенціал щодо збільшення постачання пального, навіть, якщо це відбудеться. Тобто державі є, де його брати.
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"Нам є, на чому його привезти фактично в будь-якій кількості. Думаю, навіть вдвічі більше, ніж скільки ми зараз споживаємо", – сказав Куюн.
Що буде з цінами
Ціна на пальне залежатиме від фактора ажіотажу або попиту. Утім, директор консалтингової компанії А-95 у це не вірить. Він додав, що такого ніколи не було. Тому, мовляв, усе залежатиме від цін у світі, які будуть у той чи інший момент.
Запас пального, я думаю, що всі ще з 2022-го року тримають так чи інакше. Оперативних проблем з постачанням не прогнозую. Думаю, що їх не буде,
– наголосив Сергій Куюн.
Росія б'є по енергетиці України
- З 22 березня окупанти щодня атакують українську енергоінфраструктуру. Унаслідок цього система втратила значний обсяг генерації електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що попри атаки ворога, систему втримано. Вона збалансована та працює стабільно.
- CNN написало, що країна-агресорка змінила тактику щодо ударів по енергосистемі. У 2022-2023-му році окупанти били по ній взимку. У 2024-му – почали атакувати весною. За останні тижні ворог атакував українську енергосистему з інтенсивністю, яку "не бачили протягом понад двох років війни". Змінилися і типи російських ударів.
- Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Росія атакує українську енергетику для того, аби, зокрема, погіршити оборонно-промисловий потенціал України.