Об этом 24 Каналу заявил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, отметив, что у Украины есть очень большой потенциал насчёт увеличения поставок топлива, даже, если это произойдет. То есть государству есть, где его брать.
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"Нам есть, на чем его привезти фактически в любом количестве. Думаю, даже вдвое больше, чем сколько мы сейчас потребляем", – сказал Куюн.
Что будет с ценами
Цена на топливо будет зависеть от фактора ажиотажа или спроса. Впрочем, директор консалтинговой компании А-95 в это не верит. Он добавил, что такого никогда не было. Поэтому, мол, все будет зависеть от цен в мире, которые будут в тот или иной момент.
Запас топлива, я думаю, что все еще с 2022-го года держат так или иначе. Оперативных проблем с поставками не прогнозирую. Думаю, что их не будет,
– отметил Сергей Куюн.
Россия бьет по энергетике Украины
- С 22 марта оккупанты ежедневно атакуют украинскую энергоинфраструктуру. В результате система потеряла значительный объем генерации электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что несмотря на атаки врага, система удержана. Она сбалансирована и работает стабильно.
- CNN написало, что страна-агрессор изменила тактику относительно ударов по энергосистеме. В 2022-2023-м году оккупанты били по ней зимой. В 2024-м – начали атаковать весной. За последние недели враг атаковал украинскую энергосистему с интенсивностью, которую "не видели в течение более двух лет войны". Изменились и типы российских ударов.
- Аналитики Института изучения войны убеждены, что Россия атакует украинскую энергетику для того, чтобы, в частности, ухудшить оборонно-промышленный потенциал Украины.