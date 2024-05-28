Госдолг Украины увеличился до более 6 триллионов гривен

Госдолг Украины растет. Сейчас он составляет более 6 триллионов гривен или 151,52 миллиарда долларов.

Какое состояние долга

Значительная часть госдолга это займы, которые получила Украина от международных финансовых учреждений. Также весомую долю занимают денежные заимствования от правительств других стран.

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Сейчас госдолг больше всего растет именно из-за усиления долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров Украины.

С 2022 года и до 31 марта 2024 года ситуация менялась так:

средневзвешенная стоимость долга в этот период уменьшилась почти в 1,4 раза – сократилась с 7,79% до 5,57%;

долга в этот период уменьшилась почти в 1,4 раза – сократилась с 7,79% до 5,57%; средневзвешенная срочность выросла в 1,6 раза – увеличилась с 6,27 до 10,04 лет.

Как изменилась ситуация в апреле

В апреле госдолг Украины вырос на 86,17 миллиарда гривен. Это ориентировочно 0,47 миллиарда долларов по актуальному курсу.

Именно в апреле Украина получила новую помощь в рамках программы Ukraine Facility. Размер этого транша – 1,6 миллиарда долларов.

При этом, на погашение и обслуживание госдолга выплатили 885 миллионов долларов. Эти средства распределились так: