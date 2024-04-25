Повышение пенсии: как пенсионер может увеличить свои выплаты
Источник:На пенсии
Пенсионеры могут увеличить свою пенсию многими способами. В частности, через получение специальных надбавок.
Как увеличить пенсию
Некоторые украинцы могут увеличить свои действующие пенсионные выплаты. Это возможно, благодаря предоставлению в ПФУ определенной документации.
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Речь идет, в частности, о документах, удостоверяющих дополнительный страховой стаж и размер заработной платы. Рост выплат также вероятен, из-за получения пенсионером определенного статуса, таким может быть:
- ветеран войны;
- почетный донор;
- лицо, имеющее особые заслуги перед государством
У кого вырастут пенсии в мае
Пенсионеры старше 70 лет могут получить специальную надбавку к пенсии. Такая доплата по возрасту начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсионной выплаты.
Размер надбавки меняется с возрастом. По состоянию на теперь, эта доплата такова:
- лица от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.