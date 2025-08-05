Финансирование пенсий начато: будет ли увеличение выплат пенсионеров в августе
- Финансирование пенсий в Украине началось.
- В августе вырастут пенсии для лиц старше 70 лет, благодаря доплате от 300 до 570 гривен.
Финансирование пенсий украинцев начато. Выплата средств, традиционно, состоится с 4 по 25 число.
Сколько выплатят пенсионерам в августе?
Украинцы могут получить пенсии на банковский счет или через "Укрпочту", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Все будет не так, как ожидалось: ЕС изменил решение по тарифам против США
В частности, для выплаты пенсий через "Укрпочту" было направлено 1,1 миллиарда гривен. На больничные выделено – 56,7 миллиона гривен
Обратите внимание! Пенсии на банковский счет поступают быстрее чем через "Укрпочту".
У кого вырастут пенсии в августе?
В августе вырастут пенсии лиц, которые имеют право на доплату по возрасту. Речь идет о:
- пенсионерах старше 70 лет, получающих выплату по возрасту;
- и имеющих общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Размер этой доплаты в августе 2025 такой:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно, эта доплата – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.
Начисляется эта доплата автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсий.
Заметьте! Эта доплата за первый месяц засчитывается не полностью, а в соответствии с периодом после Дня рождения, когда лицо достигает определенного возрастного предела.