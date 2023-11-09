Будут ли расти тарифы на коммунальные услуги

Рост стоимости коммунальных услуг может привести к обострению экономического кризиса. Такая ситуация более чем вероятна, ведь большему количеству населения потребуется социальная денежная помощь.

Почему может увеличиться цена на коммуналку

Несмотря на то, что правительство гарантировало неизменность коммунальных тарифов по крайней мере до конца отопительного сезона, ситуация может измениться, сообщил в эфире телемарафона заместитель Председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает 24 Канал. По его словам, ЕС настаивает на реформировании украинской энергосистемы.

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Алексей Кучеренко Заместитель Председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Интеграция в ЕС подразумевает интеграцию энергетических рынков. Украина должна внедрять европейские правила работы рынка электроэнергии и природного газа. Европейская практика работы энергетических рынков предполагает либерализацию цен на энергоресурсы также для населения. То есть население должно платить рыночную цену на энергоресурсы, в то время как сейчас тарифы для населения субсидируются.

Кучеренко отмечает, что процесс введения этих изменений будет сложным. В первую очередь нужно решить вопрос, как государство будет помогать малообеспеченным украинцам оплачивать увеличенные тарифы.