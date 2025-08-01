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1 августа, 18:26
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Быстрого роста ожидать не стоит: что будет с зарплатами украинцев

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Рост реальных зарплат украинцев замедлился до 9,2% за I квартал 2025 года, и ожидается дальнейшее замедление до 4-5%.
  • Рынок труда в Украине перегрет из-за нехватки кадров.

Рост реальных зарплат украинцев замедлился за I квартал 2025 года до 9,2% из года в год. НБУ считает, что эта тенденция продолжается и дальше.

Что происходит на рынке труда в Украине?

Регулятор считает, что, по состоянию на сейчас, рынок труда в Украине перегрет, в частности, из-за недостатка кадров, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По мнению регулятора, потенциальных работников сейчас начали сильно интересовать не только уровень зарплаты, но и:

  • возможность частичной занятости;
  • возможность дистанционной занятости;
  • переселенцы часто обращают внимание на то, предоставляет ли работодатель жилье.

НБУ считает, что сейчас некоторые работодатели прибегают к неценовой конкуренции за работников. По мнению регулятора, это станет причиной сдерживания темпов дальнейшего роста зарплат.

Темпы экономического роста были сдержанными из-за увеличения интенсивности обстрелов и дальнейших разрушений производственных мощностей, инфраструктуры и жилья. Эти же факторы определяли и сохранение негативных миграционных тенденций, что поддерживало напряженную ситуацию на рынке труда, 
– отмечает НБУ.

Регулятор говорит, что, согласно нынешним тенденциям, ситуация будет развиваться так:

  • реальные зарплаты будут расти медленнее – на ориентировочно 4 – 5% ежегодно;
  • дефицит рабочей силы будет сохраняться;
  • из-за притока / оттока мигрантов будет возникать региональная и отраслевая неравномерность на рынке труда;
  • если рост заплат не будет соответствовать увеличению производительности труда, будет усиливаться инфляционное давление.

Как может измениться минимальная зарплата в Украине?

Минимальная зарплата в Украине, вероятно, изменится следующим образом:
  • в 2026 году минимальная зарплата достигнет – 8 688 гривен;
  • в 2027 году – 9 374 гривен.