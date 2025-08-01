Рост реальных зарплат украинцев замедлился за I квартал 2025 года до 9,2% из года в год. НБУ считает, что эта тенденция продолжается и дальше.

Что происходит на рынке труда в Украине?

Регулятор считает, что, по состоянию на сейчас, рынок труда в Украине перегрет, в частности, из-за недостатка кадров, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По мнению регулятора, потенциальных работников сейчас начали сильно интересовать не только уровень зарплаты, но и:

возможность частичной занятости;

возможность дистанционной занятости;

переселенцы часто обращают внимание на то, предоставляет ли работодатель жилье.

НБУ считает, что сейчас некоторые работодатели прибегают к неценовой конкуренции за работников. По мнению регулятора, это станет причиной сдерживания темпов дальнейшего роста зарплат.

Темпы экономического роста были сдержанными из-за увеличения интенсивности обстрелов и дальнейших разрушений производственных мощностей, инфраструктуры и жилья. Эти же факторы определяли и сохранение негативных миграционных тенденций, что поддерживало напряженную ситуацию на рынке труда,

– отмечает НБУ.

Регулятор говорит, что, согласно нынешним тенденциям, ситуация будет развиваться так:

реальные зарплаты будут расти медленнее – на ориентировочно 4 – 5% ежегодно;

дефицит рабочей силы будет сохраняться;

из-за притока / оттока мигрантов будет возникать региональная и отраслевая неравномерность на рынке труда;

если рост заплат не будет соответствовать увеличению производительности труда, будет усиливаться инфляционное давление.

Как может измениться минимальная зарплата в Украине?