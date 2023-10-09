Побил рекорд с марта 2022: российский рубль снова обвалился

Обесценение российской валюты продолжается. 9 октября курс побил новый рекорд – стоимость 1 доллара превысила 102 рубля.

Об этом свидетельствуют данные московской биржи, пишет 24 Канал. Кстати, подорожал для россиян не только доллар.

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Рекордный обвал рубля

В ходе торгов курс валюты оккупантов впервые упал до более чем 102 рублей за доллар. На пике достиг 102,345. Интересно, что российский рубль побил рекорд марта 2022 года.

Кстати, курс евро в ходе торгов на бирже превысил 108 рублей.

Курс рубля / Скриншот

Обесценение рубля: последние новости