Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Магомедова

В среду, 31 декабря, Владимир Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Руслан Магомедов занимал эту должность с 2021 года.
Что известно о Руслане Магомедове?
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента №1018/2025. Других официальных комментариев пока нет.
Напомним, эту должность Магомедов занял в 2021 году – согласно указу президента №69/2021 от 23 февраля 2021 года вместо Тимура Хромаева, у которого истек срок полномочий.
К слову, тогда же СМИ, в частности Суспильне, называли Магомедова внештатным советником тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака.
Справка: НКЦБФР как коллегиальный орган образуется в составе председателя и 7 членов комиссии, которых на 6 лет назначает президент, а увольнение с должностей происходит в соответствии с его указами.
На сайте НКЦБФР говорится о том, что Магомедов имеет длительный опыт работы на украинском финансовом рынке: более 14 лет в фондовом и банковском секторах, из которых 8 лет – на руководящих позициях в крупных инвестиционных компаниях.
Руслан Магомедов опытный руководитель сложных проектов, требующих глубокого понимания экономики и современных решений в сфере автоматизации и диджитализации предприятий,
– говорилось в сообщении.
Накануне назначения деятельность Магомедова была сосредоточена на разработке и внедрении комплексных решений для улучшения бизнес-процессов в компаниях и банках. Он также работал в Фонде госимущества Украины, а позже занимал должность старшего трейдера компании "Киев Секьюритиз Групп".
Что известно о других кадровых изменениях?
Напомним, Ермака Зеленский уволил еще 28 ноября. Уже 30 декабря гарант рассказал, что определился с новым руководителем своего офиса, однако фамилию пообещал назвать "чуть позже".
Кроме того, президент анонсировал изменения в составе руководителей областных администраций – "сразу в начале" 2026 года.