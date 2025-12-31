Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Магомедова

В среду, 31 декабря, Владимир Зеленский уволил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Руслан Магомедов занимал эту должность с 2021 года.

Что известно о Руслане Магомедове?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента №1018/2025. Других официальных комментариев пока нет.

Напомним, эту должность Магомедов занял в 2021 году – согласно указу президента №69/2021 от 23 февраля 2021 года вместо Тимура Хромаева, у которого истек срок полномочий.

К слову, тогда же СМИ, в частности Суспильне, называли Магомедова внештатным советником тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Справка: НКЦБФР как коллегиальный орган образуется в составе председателя и 7 членов комиссии, которых на 6 лет назначает президент, а увольнение с должностей происходит в соответствии с его указами.

На сайте НКЦБФР говорится о том, что Магомедов имеет длительный опыт работы на украинском финансовом рынке: более 14 лет в фондовом и банковском секторах, из которых 8 лет – на руководящих позициях в крупных инвестиционных компаниях.

Руслан Магомедов опытный руководитель сложных проектов, требующих глубокого понимания экономики и современных решений в сфере автоматизации и диджитализации предприятий,

– говорилось в сообщении.

Накануне назначения деятельность Магомедова была сосредоточена на разработке и внедрении комплексных решений для улучшения бизнес-процессов в компаниях и банках. Он также работал в Фонде госимущества Украины, а позже занимал должность старшего трейдера компании "Киев Секьюритиз Групп".

Что известно о других кадровых изменениях?