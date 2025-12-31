Що відомо про Руслана Магомедова?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента №1018/2025. Інших офіційних коментарів наразі немає.

Нагадаємо, цю посаду Магомедов обійняв у 2021 році – згідно з указом президента №69/2021 від 23 лютого 2021 року замість Тимура Хромаєва, у якого закінчився термін повноважень.

До слова, тоді ж ЗМІ, зокрема Суспільне, називали Магомедова позаштатним радником тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Довідка: НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та 7 членів комісії, яких на 6 років призначає президент, а звільнення з посад відбувається відповідно до його указів.

На сайті НКЦПФР йдеться про те, що Магомедов має довготривалий досвід роботи на українському фінансовому ринку: понад 14 років у фондовому та банківському секторах, із яких 8 років – на керівних позиціях у великих інвестиційних компаніях.

Руслан Магомедов досвідчений керівник складних проєктів, які потребують глибокого розуміння економіки й сучасних рішень у сфері автоматизації та діджиталізації підприємств,

– йшлося в повідомленні.

Напередодні призначення діяльність Магомедова була зосереджена на розробці та впровадженні комплексних рішень для покращення бізнес-процесів в компаніях і банках. Він також працював у Фонді держмайна України, а згодом обіймав посаду старшого трейдера компанії "Київ Секьюрітіз Груп".

Що відомо про інші кадрові зміни?