Про це стало відомо з сайту президента України.
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Кого звільнив Зеленський у НГУ?
Володимир Зеленський своїм указом звільнив Осипенка Олексія Леонідовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
З відкритих джерел відомо, що Олексій Осипенко обіймав цю посаду із листопада 2023 року. Він є учасником АТО/ООС, а також продовжив свою службу у війську й після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наразі Осипенко має звання бригадного генерала. Також у грудні 2022 року офіцера відзначили званням Герой України.
Олексій Осипенко – ексзаступник командувача НГУ / Фото Національної гвардії України
Хто отримав пост Осипенка?
Також Володимир Зеленський видав указ про призначення нового заступника командувача Нацгвардії. Цю посаду обійняв полковник Мироненко Олег Миколайович.
Олег Мироненко брав участь в АТО на Сході України. У 2019 році командував батальйонно-тактичною групою МВС, яка налічує понад три сотні військовослужбовців та працівників системи МВС
Уже під час великої війни Мироненко став командиром 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина".
За роки служби Олега Мироненка відзначили низкою державних нагород. Полковник є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами "За мужність" II та III ступенів. Також у 2025 році військовому вручили звання "Героя України".
Олег Мироненко став заступником командувача Нацгвардії / Фото Наталі Заболотної
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ, звільнивши начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області Артема Бондаренка й призначивши на його місце Артема Борисевича. Також зміни були в управліннях СБУ у Херсонській та Харківській областях.