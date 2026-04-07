Покупать электричество будет легче: Рада приняла закон об объединении с рынком ЕС
- Верховная Рада приняла закон об интеграции энергетических рынков энергетических рынков Украины и ЕС, который предусматривает общие принципы работы и рыночное соединение для торговли электроэнергией.
- Закон повышает энергетическую безопасность, вводя планы готовности к рискам и соответствие стандартам ENTSO-E, что является частью евроинтеграции Украины.
Украина и Европейский Союз объединят свои энергетические рынки. Во вторник, 7 апреля, Верховная Рада в целом поддержала соответствующий законопроект №12087, который будет регулировать этот процесс.
Что предусматривает новый закон?
За закон проголосовали 245 народных депутатов во время пленарного заседания ВР.
Смотрите также Выстрел себе в ногу, – МИД о намерении Словакии прекратить аварийные поставки электричества Украине
Полностью документ называется "Закон Украины относительно имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики".
Он призван сформировать целостную правовую базу, которая позволит полностью интегрировать рынок электроэнергии Украины в энергетический рынок Евросоюза.
Это означает не только техническую синхронизацию двух энергорынков. Вводятся также:
- общие принципы работы;
- правила торговли;
- и одинаковые требования для всех их участников.
Одним из важных пунктов закона станет внедрение механизма market coupling. Он означает "рыночное соединение", которое даст возможность странам торговать электроэнергией согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день.
Почему этот закон важен для Украины?
Внедрение этого закона позволит Украине продавать или покупать электроэнергию более эффективно.
Появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением. Также интеграция поможет в случае дефицита электроэнергии быстро привлечь необходимые ресурсы.
Кроме того, в законе большое внимание уделили безопасности поставок электричества, сообщает пресс-служба Верховной Рады;
- введут планы готовности к рискам;
- усилят координацию с региональными центрами;
- а украинская энергосистема будет работать по стандартам европейской сети электропередач ENTSO-E.
Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин подчеркнул, что этот закон значительно усилит энергетическую безопасность страны в условиях войны и постоянных атак России на энергетику.
Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это означает, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы,
– отметил Жупанин.
Этот закон – часть движения Украины в ЕС в рамках евроинтеграции.
Важно! Вместе с тем Рада 7 апреля приняла так называемый закон о "промышленном безвизе" с ЕС. Он необходим для дальнейшей интеграции Украины в рынок Евросоюза. Документ позволит урегулировать производство товаров в соответствии с европейскими стандартами безопасности и расширит возможности украинских производителей для выхода на европейский рынок.
Что известно об импорте электроэнергии в Украину?
В марте этого года Украина уменьшила объемы импорта электроэнергии. Показатель сократился примерно на 25% и составил 942 тысячи мегаватт-часов.
Больше всего электроэнергии страна получила из Венгрии, доля которой достигает 48%. На втором месте по объемам поставок находилась Румыния с долей около 20%.
Ранее в Венгрии заявляли о намерении прекратить экспорт электроэнергии в Украину. Такую позицию там объясняли остановкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
В то же время Словакия также сообщила о планах прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. Условием для их восстановления назвали возобновление транспортировки нефти по тому же нефтепроводу.
В Укрэнерго отметили, что получили официальное сообщение от словацкого оператора системы передачи SEPS об одностороннем расторжении договора о взаимной аварийной помощи. Ожидается, что действие соглашения окончательно прекратится уже в мае.