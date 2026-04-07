Покупать электричество будет легче: Рада приняла закон об объединении с рынком ЕС

Украина и Европейский Союз объединят свои энергетические рынки. Во вторник, 7 апреля, Верховная Рада в целом поддержала соответствующий законопроект №12087, который будет регулировать этот процесс.

Что предусматривает новый закон?

За закон проголосовали 245 народных депутатов во время пленарного заседания ВР.

Полностью документ называется "Закон Украины относительно имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики".

Он призван сформировать целостную правовую базу, которая позволит полностью интегрировать рынок электроэнергии Украины в энергетический рынок Евросоюза.

Это означает не только техническую синхронизацию двух энергорынков. Вводятся также:

общие принципы работы;

правила торговли;

и одинаковые требования для всех их участников.

Одним из важных пунктов закона станет внедрение механизма market coupling. Он означает "рыночное соединение", которое даст возможность странам торговать электроэнергией согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день.

Почему этот закон важен для Украины?

Внедрение этого закона позволит Украине продавать или покупать электроэнергию более эффективно.

Появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением. Также интеграция поможет в случае дефицита электроэнергии быстро привлечь необходимые ресурсы.

Кроме того, в законе большое внимание уделили безопасности поставок электричества, сообщает пресс-служба Верховной Рады;

введут планы готовности к рискам;

усилят координацию с региональными центрами;

а украинская энергосистема будет работать по стандартам европейской сети электропередач ENTSO-E.

Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин подчеркнул, что этот закон значительно усилит энергетическую безопасность страны в условиях войны и постоянных атак России на энергетику.

Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это означает, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы,

– отметил Жупанин.

Этот закон – часть движения Украины в ЕС в рамках евроинтеграции.

Важно! Вместе с тем Рада 7 апреля приняла так называемый закон о "промышленном безвизе" с ЕС. Он необходим для дальнейшей интеграции Украины в рынок Евросоюза. Документ позволит урегулировать производство товаров в соответствии с европейскими стандартами безопасности и расширит возможности украинских производителей для выхода на европейский рынок.

Что известно об импорте электроэнергии в Украину?