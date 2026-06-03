В Европе под угрозой сотни тысяч рабочих мест: почему ЕС меняет экономические планы

Изменения в промышленности и последствия войны в Иране заставляют Европу менять подход к экономике. В частности в ближайшее время Еврокомиссия предлагает обратить внимание на ситуацию с дефицитом рабочей силы.

Что будет с рабочими местами в Европе?

О том, как и почему меняется ситуация на рынке труда, пишет POLITICO.

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Еврокомиссия хочет предупредить страны ЕС о том, что в ближайшие годы государства рискуют потерять много рабочих мест.

Это связано с экономическими вызовами и негативным влиянием на экономику таких факторов:

высокие цены на топливо;

реструктуризация промышленности;

зеленый переход.

Важно! Зеленый переход – это трансформация экономики, транспорта и энергетики. Цель процесса – с помощью определенных решений и мероприятий остановить глобальные изменения климата и сохранить окружающую среду.

Конкурентоспособность Европы не будет построена только технологиями, капиталом или финансовым регулированием. Ее будут строить люди, навыки, которые они развивают, и возможности, которые мы создаем для них, чтобы они могли полноценно вносить свой вклад в наши экономики и общества,

– объяснила исполнительный вице-президент Комиссии по вопросам квалификации Роксана Минзату.

Одна из причин потери рабочих мест – американо-израильская война, которая пока не завершается, но продолжает влиять на цены на нефть. Поэтому, по прогнозу Комиссии, давление на цены энергоносителей в 2026 году поставит под угрозу до 560 тысяч рабочих мест. Секторы, которые больше всего пострадают от этого:

строительство;

металлургия;

химическая промышленность;

транспорт.

В частности слабая экономика изменила прогнозы ЕС по безработице. По плану от прошлой осени было установлено, что уровень безработицы составит 5,9% в 2026 году и 5,8% в 2027 году. Однако сейчас оба показателя заменили на 6%.

Поэтому, в Весеннем пакете Европейского семестра с экономическими и политическими рекомендациями для стран ЕС должны переключить внимание на вопрос рабочей силы и дефицита квалифицированных кадров.

Какие сектора имеют наибольшее давление?

Для европейского автомобильного сектора, который является основным для экономики Германии, под угрозой 600 тысяч рабочих мест. Причиной является то, что отрасль борется с переходом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и конкуренцией со стороны Китая.

В частности в аккумуляторной отрасли рабочие места могут сократиться на 85 тысяч.

Рыночное давление также влияет на сектор производства солнечной энергии, что обеспечивает почти 59 тысяч рабочих мест.

Поэтому, несмотря на планы Европы на стимулирование внутреннего производства, сейчас основной вопрос в том, не теряет ли ЕС позиции в стратегических отраслях промышленности. В частности на фоне конкурентов – США и Китая.

Как влияет квалификация работников?

Однако важным остается вопрос квалификации кадров. Ведь еще в 2023 году 68% средних компаний сообщали о дефиците квалифицированных кадров. В 2024 году показатель в 77% свидетельствовал не только о дефиците рабочей силы, но и о препятствиях к инвестициям.

То есть экономическая устойчивость будет зависеть от инвестирования в человеческий капитал.

Инвестирование в людей – это самая сильная стратегия конкурентоспособности Европы и основа Союза, который может превзойти инновации, конкурировать и выдерживать любые вызовы,

– отметила Роксана Минзату.

Поэтому, рекомендации ЕС будут иметь акцент на темах:

образование;

профессиональная подготовка;

обучение взрослых;

навыки STEM;

переквалификация.

Таким образом хотят обратить внимание на человеческий капитал, который в общем определяет капиталоспособность.

Что известно о рынке труда в Украине?

Из-за дефицита кадров Украина может привлечь трудовых мигрантов. В обществе тема вызывает споры. Однако экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала объяснил, что трудовые мигранты нужны, как возможность для восстановления экономики.

В частности это связано с тем, что из Украины выехало почти 8,5 миллиона человек, из которых 5 миллионов – это рабочие руки. Но вернутся в Украину в лучшем случае 10 – 15% от людей, выехавших в 2022 году.

Важно также учитывать, что ситуация на украинском рынке труда формируется под влиянием нескольких кризисов. Например, это война и мобилизация. Так, почти 75% бизнеса имеют трудности с закрытием вакансий.