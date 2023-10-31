В каких регионах Украины наибольшее количество вакансий
Источник:Госслужба занятости
Несмотря на то, что значительное количество украинских территорий находится в зоне опасности, украинская экономика активно возрождается. Благодаря бизнесу появляются новые рабочие места.
Где легко найти работу
Из-за значительной миграции населения появляется дефицит квалифицированных кадров. Согласно данным службы занятости, на вакансию претендует в среднем 2 человека, в прошлом году – 9. Предприятия постепенно возрождаются и наращивают темпы, только с июля по сентябрь 2023 года на рынке труда появилось 20 тысяч новых предложений.
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Регионы с наибольшим количеством вакансий:
- Киев – 11 тысяч вакансий.
- Львовская область – 11 тысяч.
- Днепровская – 5 тысяч;
- Киевская – 4 тысячи.
- Одесская – 4 тысячи.
В каких сферах наибольшая потребность в работниках:
- 20% всех предложений на рынке труда – это вакансии для рабочих перерабатывающей промышленности;
- 16% – оптовая и розничная торговля;
- 10% – сфера образования;
- 10% – транспортная отрасль;
- 10% – почта;
- 8% – сфера здравоохранения.
Какие зарплаты предлагают украинцам сейчас
Заработная плата по прямой зависит от рода деятельности человека. Сейчас на рынке труда такая средняя зарплата:
- руководители и менеджеры высшего звена могут получить 13 тысяч гривен;
- работники, работающие с инструментом – 12 тысяч гривен;
- рабочие сферы торговли – 11 тысяч гривен.
Работодатели предлагают своим рабочим среднюю заработную плату в размере 11 тысяч гривен. Однако со временем ситуация будет меняться. В 2024 году вырастет минимальная заработная плата и к тому же работодатели понимают, что для содержания квалифицированных кадров, зарплата должна быть выше. Следовательно, есть вероятность, что оплата труда со временем будет расти.