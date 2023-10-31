В каких регионах Украины наибольшее количество вакансий

Несмотря на то, что значительное количество украинских территорий находится в зоне опасности, украинская экономика активно возрождается. Благодаря бизнесу появляются новые рабочие места.

Где легко найти работу

Из-за значительной миграции населения появляется дефицит квалифицированных кадров. Согласно данным службы занятости, на вакансию претендует в среднем 2 человека, в прошлом году – 9. Предприятия постепенно возрождаются и наращивают темпы, только с июля по сентябрь 2023 года на рынке труда появилось 20 тысяч новых предложений.

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Регионы с наибольшим количеством вакансий:

Киев – 11 тысяч вакансий.

Львовская область – 11 тысяч.

Днепровская – 5 тысяч;

Киевская – 4 тысячи.

Одесская – 4 тысячи.

В каких сферах наибольшая потребность в работниках:

20% всех предложений на рынке труда – это вакансии для рабочих перерабатывающей промышленности;

16% – оптовая и розничная торговля;

10% – сфера образования;

10% – транспортная отрасль;

10% – почта;

8% – сфера здравоохранения.

Какие зарплаты предлагают украинцам сейчас

Заработная плата по прямой зависит от рода деятельности человека. Сейчас на рынке труда такая средняя зарплата:

руководители и менеджеры высшего звена могут получить 13 тысяч гривен;

работники, работающие с инструментом – 12 тысяч гривен;

рабочие сферы торговли – 11 тысяч гривен.

Работодатели предлагают своим рабочим среднюю заработную плату в размере 11 тысяч гривен. Однако со временем ситуация будет меняться. В 2024 году вырастет минимальная заработная плата и к тому же работодатели понимают, что для содержания квалифицированных кадров, зарплата должна быть выше. Следовательно, есть вероятность, что оплата труда со временем будет расти.