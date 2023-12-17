Что происходит с курсом перед Рождеством

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал о том, что перед Рождеством масштабных изменений на валютном рынке не будет. Тенденции, созданные регулятором в ноябре, будут продолжаться.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Еще одним важным фактором, формирующим главным образом конъюнктуру наличного рынка, может стать ситуативное увеличение предложения, связанное с предпраздничным "устройством" граждан. Речь идет о том, что часть наличной валюты может быть обменена для совершения необходимых покупок. Ожидается, что предложение вырастет в пределах 10 – 15%, что повлияет на курсовые отметки – наличные курсы валют могут несколько снизиться.

Лесовой считает, что основной тенденцией с 18 по 24 декабря будет продолжение либерализации рынка. НБУ и дальше будет использовать интервенции для предотвращения значительных колебаний в валютном секторе.

Каким будет курс с 18 декабря

Банкир считает, что больше всего на валютный сектор на следующей неделе повлияет новая тактика НБУ. Вероятно, регулятор может незначительно увеличить предложение. Однако это не будет оказывать значительного влияния на ситуацию.

Важной для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других финучреждений. На наличном рынке возникло явление "конкуренции курсов" между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 – 0,6 гривны. То есть, на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически есть только 2: безналичный и наличный, разница между которыми на данном этапе достаточно приемлема,

– подчеркивает Лесовой.

Небольшая разница между наличными и безналичными курсами будет сохраняться и дальше. Также в период с 18 по 24 декабря валютный рынок, по мнению Лесового, будет характеризоваться следующим образом:

на межбанке доллар будет колебаться в пределах 36,5 – 37,5 гривны, евро – 39 – 40,5 гривен;

наличный рынок тоже определяется колебаниями, ожидаемые значения в этом секторе следующие: 36,8 – 37,8 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро;

разница между курсом покупки и продажи не будет больше 0,3 гривны, при этом это же значение на межбанке не превысит 0,1 гривны;

ежедневные изменения на межбанке не будут превышать 0,2 гривны.

Исходя из этих данных, можем заключить, что ситуация на рынке валют будет оставаться стабильной. Праздники не повлияют в значительной степени на курс.

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