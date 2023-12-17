Що відбувається з курсом перед Різдвом

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів про те, що перед Різдвом масштабних змін на валютному ринку не відбуватиметься. Тенденції, створені регулятором у листопаді, будуть продовжуватись.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ще одним важливим фактором, що формуватиме головним чином кон’юнктуру готівкового ринку, може стати ситуативне збільшення пропозиції, пов’язане з передсвятковим "лаштуванням" громадян. Йдеться про те, що частина готівкової валюти може бути обміняна для здійснення необхідних покупок. Очікується, що пропозиція зросте в межах 10 – 15%, що вплине на курсові позначки – готівкові курси валют можуть дещо знизитися.

Лєсовий вважає, що основною тенденцією з 18 по 24 грудня буде продовження лібералізації ринку. НБУ і надалі використовуватиме інтервенції для унеможливлення значних коливань у валютному секторі.

Яким буде курс з 18 грудня

Банкір вважає, що найбільше на валютний сектор наступного тижня вплине нова тактика НБУ. Ймовірно регулятор може несуттєво збільшити пропозицію. Однак, це не матиме значного впливу на ситуацію.

Важливим для подальшого розвитку ринку є скасування валютних обмежень для банків та інших фінустанов. На готівковому ринку виникло явище "конкуренції курсів" між комбанками та обмінними пунктами, а різниця між безготівковим та готівковим курсами вже не перевищує 0,5 – 0,6 гривні. Тобто, на ринку замість 3-х курсів (міжбанківського, банківського та обмінних пунктів) зараз фактично є лише 2: безготівковий та готівковий, різниця між якими зараз є досить прийнятною,

– наголошує Лєсовий.

Невелика різниця між готівковими та безготівковим курсами буде зберігатися і надалі. Також у період з 18 по 24 грудня валютний ринок, на думку Лєсового, буде характеризуватися так:

на міжбанку долар коливатиметься у межах 36,5 – 37,5 гривень, євро – 39 – 40,5 гривень;

готівковий ринок теж визначається коливаннями, очікувані значення у цьому секторі такі: 36,8 – 37,8 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро;

різниця між курсом покупки та продажу не буде більшою за 0,3 гривні, при цьому це ж значення на міжбанку не буде більшим за 0,1 гривні;

щоденні зміни на міжбанку не будуть більш як 0,2 гривні.

Виходячи з цих даних, можемо зробити висновок, що ситуація на ринку валют залишатиметься стабільною. Свята не вплинуть значною мірою на курс.

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