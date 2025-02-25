Теперь за газ придется платить: Приднестровье повысит тарифы почти в 2 раза
С марта так называемое правительство подконтрольного России Приднестровья планирует повысить тарифы для населения и бизнеса. Ранее тарифы в регионе были символическими, однако в условиях энергокризиса все изменилось.
Тарифы с 1 марта в Приднестровье вырастут
С 1 марта тариф на газ на оккупированном Левобережье Молдовы вырастет в 2 раза, на отопление – в 1,8 раза, а электроэнергию – в 1,5 раза. Об этом сообщили самопровозглашенные лидеры региона, передает 24 Канал.
Читайте также Из-за давления Кремля: Приднестровье отказалось от энергетической помощи ЕС
Корректировка тарифов обусловлена изменением механизма расчета экономически обоснованной цены на природный газ. Теперь на стоимость газовой составляющей, которая учитывается при расчете тарифов, непосредственно влияют расходы Приднестровья на закупку и транспортировку голубого топлива,
– говорится в заявлении.
Также там добавили, что в условиях текущей экономической ситуации оккупированное Приднестровье вынуждено покупать газ за кредитные средства.
Так называемое "правительство" констатировало, что ранее получало газ бесплатно, а стоимость газовой составляющей для ряда потребителей составляла 1 рубль за тысячу кубометров. Теперь же она будет составлять 1 156,65 рубля за тысячу кубометров.
Почему в Приднестровье раньше были низкие тарифыДо конца 2024 года в подконтрольное России Приднестровье газ поступал через украинскую ГТС. Далее благодаря этому газу Молдавская ГРЭС производила электроэнергию, которую продавала Кишиневу и металлургическому заводу. Вся выручка шла в бюджет оккупированной территории, что формировало практически треть их бюджета.
Что касается долга за газ, который поставляла Россия, он списывался на "Молдовагаз". Таким образом в оккупированном Приднестровье тарифы были мизерными, а газ бесплатным.
Заметьте! Повышение тарифов в оккупированном Приднестровье коснется также и бизнеса, не только бытовых потребителей.
Энергетический кризис в оккупированном Приднестровье
- После того, как Украина отказалась продлевать контракт на транспортировку российского газа, в подконтрольном России Приднестровье начался гуманитарный кризис.
- О решении не продлевать контракт Украина официально заявляла весь прошлый год, однако Кремль игнорировал это, чтобы умышленно создать искусственный кризис в оккупированном регионе. Это бы подготовило почву для пропаганды на предстоящих парламентских выборах в Молдове.
- Также стоит добавить, что официальный Кишинев предлагал помощь Приднестровью, однако те отказывались. В результате население на Левобережье Молдовы осталось без теплоснабжения и с длительными веерными отключениями света около 2 месяцев.
- Далее Евросоюз предложил профинансировать Приднестровью покупку газа в обмен на выполнение ряда условий, в частности повысить тарифы. Самопровозглашенные лидеры сначала воспользовались предложением ЕС, а когда нужно было начинать выполнять требования – отказалось.
- Сейчас газ на Молдавскую ГРЭС поступает российский газ через компании, связанные с Кремлем.