Новые правила выплаты жилищных субсидий: что изменилось в феврале

С сегодняшнего дня правила предоставления жилищных субсидий меняются. Помощь будет поступать на счет получателя, после чего можно будет самостоятельно оплатить потребленные услуги.

То есть если раньше субсидию автоматически начисляли на счета компаний, теперь деньги будут поступать непосредственно на имя получателя помощи. В случае если открытого счета для получения субсидии нет, средства попадут в Сбербанк.

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Если человек открыл счет в банке, эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Сбербанк. Нужно будет подойти в Сбербанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег,

– рассказывает Светлана Антонюк.

Тогда получатель может получить денежные средства и самостоятельно оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами. Если субсидию получает пенсионер, он сможет и дальше забирать средства в отделении Укрпочты. Кроме того, пенсионеры могут продолжить получать деньги доставкой на дом вместе с пенсией.

Что касается людей непенсионного возраста, то они могут получать жилищную субсидию через отделения Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться,

– говорит Светлана Антонюк.

Кто может оформить субсидию

Получать жилищную субсидию могут граждане с доходом, не позволяющим в полной мере оплачивать коммунальные услуги. Это рассчитывается за формулой.

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.