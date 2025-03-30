Какая самая маленькая пенсия в Украине в 2025 году

Самая маленькая пенсия в Украине определяется социальной пенсией, которую могут получить люди без достаточного стажа работы или те, кто не работал. Какой ее размер в 2025 году и кто может получить, читайте дальше.

Какая самая маленькая пенсия в Украине

Те, кто не имеет необходимого стажа для пенсии по возрасту или не работал, могут получать только социальную помощь от государства, которая является наименьшей формой пенсионных выплат в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Размер такой пенсии равен минимальному прожиточному минимуму, который на 2025 год составляет 2 361 гривну. Такая наименьшая выплата доступна для без достаточного стажа только после достижения 65 лет.

Почему могут отказать в назначении социальной пенсии

Социальная пенсия может быть отказана в случаях наличия дополнительных источников дохода или имущественных ограничений. Основными причинами являются: