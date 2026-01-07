Пенсия более 200 тысяч гривен: кто из украинцев получает больше всего

В связи с повышением в 2026 году прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц размер максимальной пенсии в Украине теперь составляет 25 950 гривен. Однако некоторые граждане смогли добиться больших выплат.

Кто получает самые большие пенсии в Украине?

И хотя в 2025 году размер таких пенсий ограничили специальными коэффициентами, некоторые сумели отменить и их. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Смотрите также Новый прожиточный минимум, более высокие зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году

После ограничения максимальная пенсия составила 51 042 гривны. Такую выплату, например, получал в течение 2025 года Сергей Кивалов – бывший нардеп и экс-глава Центральной избирательной комиссии.

По данным журналистов, он один из немногих, кто "смирился" с суммой и не стал отменять ограничения в суде. Однако некоторые пенсионеры выбрали другой путь.

Андрей Саханов

Вероятно, что самую большую пенсию в Украине (без учета пожизненного денежного содержания судей) получает бывший военный прокурор, работавший в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре – Андрей Саханов.

Он выиграл суд по отмене коэффициентов, поэтому ежемесячно должен получать 251 171 гривну.

По данным журналистов, 50 560 гривен из суммы назначены в соответствии с постановлением "О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".

Виктор Чумак

На втором месте по размеру пенсии оказался бывший главный военный прокурор страны Виктор Чумак – 239 451 гривна.

Он отменил ограничения, обратившись в Киевский окружной административный суд. Экс-чиновнику назначили 83% от денежного обеспечения главного военного прокурора, которое состоит из оклада по должности, оклада по воинскому званию генерал-майора юстиции и всех доплат и премий на момент увольнения.

В комментарии журналистам Чумак отметил, что получает пенсию в соответствии с законом о пенсионном обеспечении уволенных с военной службы в редакции 2025 года и с учетом решений Конституционного суда 2005, 2008 и 2015 годов. Они делают невозможным ограничение пенсий подзаконными актами и уменьшение уже назначенных выплат.

Иван Свида

На третьем месте с пенсией в 200 тысяч гривен оказался Иван Свида – начальник Генерального штаба ВСУ, ушедший в отставку в 2010 году.

Кроме того, ограничения в суде отменил Юрий Ударцов – бывший заместитель генпрокурора Виктора Пшонки. Он получает пенсию в размере 163 381 гривну – за выслугу лет из расчета 90% от должностного оклада.

А вот самый старший среди "рекордсменов" Михаил Потебенько, который был генпрокурором Украины до 2002 года. Мужчина получает выплату в размере 161 438 гривен.

По данным пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывали 10,2 миллиона человек, которые получали пенсию. Среди них 3,66% имели минимальную выплату до 3 тысяч гривен, а 15,05% – более 10 тысяч гривен.

Как считают размер пенсии в Украине?