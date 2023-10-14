Сколько получают украинские пенсионеры

Как сообщают в Пенсионном фонде 10,7% пенсионеров в Украине получают пенсию более чем в 10 тысяч гривен. Это более 1 миллиона человек.

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Следовательно, средняя пенсия в Украине на сегодня составляет 5 350 гривен. Она с начала 2023 г. выросла на 15,7%. А вот минимальная пенсионная выплата составляет 2520 гривен для тех, кто не работает. Она устанавливается независимо от возраста и стажа.

В общем, по состоянию на 2023 год размер пенсий выглядит так:

до 2 000 гривен – 63 862 человека, средняя пенсия составляет 1 230 гривен;

от 2 001 до 3 000 гривен – 3,83 миллиона человек, средняя пенсия – 2 619 гривен;

от 3 001 до 4 000 гривен – 2,23 миллиона человек, средняя пенсия – 3 547 гривен;

от 4 001 до 5 000 гривен – 1,57 миллиона человек, средняя пенсия – 4 406,5 гривны;

от 5 001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона человек, средняя пенсия – 6 837,21 гривны;

свыше 10 000 гривен – 1,12 миллиона человек, средняя пенсия – 14 727 гривен.

Как можно выйти на пенсию раньше

Обычно украинцы уходят на пенсию при достижении 60, 63 или 65 лет. На это влияет наличие страхового стажа:

60 лет – стаж должен быть 30 лет;

63 лет – стаж должен быть 20 лет;

65 лет – стаж должен быть 15 лет.

В то же время, есть определенные категории лиц, которые могут выйти на пенсию досрочно, то есть до достижения 60 лет. Такую возможность имеют: