Скільки отримують українські пенсіонери
Як повідомляють у Пенсійному фонді 10,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень. Це понад 1 мільйон осіб.
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Відтак середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 350 гривень. Вона від початку 2023 року зросла на 15,7%. А от мінімальна пенсійна виплата становить 2 520 гривень для тих, хто не працює. Встановлюється вона незалежно від віку та стажу.
Загалом, станом на 2023 рік, розмір пенсій виглядає так:
- до 2 000 гривень – 63 862 особи, середня пенсія складає 1 230 гривень;
- від 2 001 до 3 000 гривень – 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 гривень;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 гривень;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 гривні;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривні;
- понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 гривень.
Як можна вийти на пенсію раніше
Зазвичай українці виходять на пенсію при досягненні 60, 63 або 65 років. На це впливає наявність страхового стажу:
- 60 років – стаж повинен бути 30 років;
- 63 років – стаж повинен бути 20 років;
- 65 років – стаж повинен бути 15 років.
Водночас є певні категорії осіб, які можуть вийти на пенсію достроково, тобто до досягнення 60 років. Таку можливість мають:
- Пільгова пенсія – надаються людям, які працювали на роботі, де шкідливі або важкі умови праці.
- Дострокові пенсії – передбачені для громадян з особливим статусом: учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, члени родин загиблих захисників та захисниць, багатодітні матері, матері тяжкохворих дітей, матері дітей з інвалідністю, громадяни, яких скоротили або які не можуть працювати через стан здоров'я, і до досягнення пенсійного віку їм залишилося не більше 1,5 року.
- Зменшення пенсійного віку – такі виплати отримують громадяни, які ліквідовували аварію на ЧАЕС або постраждали внаслідок катастрофи.