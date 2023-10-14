Скільки отримують українські пенсіонери

Як повідомляють у Пенсійному фонді 10,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень. Це понад 1 мільйон осіб.

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Відтак середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 350 гривень. Вона від початку 2023 року зросла на 15,7%. А от мінімальна пенсійна виплата становить 2 520 гривень для тих, хто не працює. Встановлюється вона незалежно від віку та стажу.

Загалом, станом на 2023 рік, розмір пенсій виглядає так:

до 2 000 гривень – 63 862 особи, середня пенсія складає 1 230 гривень;

від 2 001 до 3 000 гривень – 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 гривень;

від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 гривень;

від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 гривні;

від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 гривні;

понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 гривень.

Як можна вийти на пенсію раніше

Зазвичай українці виходять на пенсію при досягненні 60, 63 або 65 років. На це впливає наявність страхового стажу:

60 років – стаж повинен бути 30 років;

63 років – стаж повинен бути 20 років;

65 років – стаж повинен бути 15 років.

Водночас є певні категорії осіб, які можуть вийти на пенсію достроково, тобто до досягнення 60 років. Таку можливість мають: