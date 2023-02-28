Украинцы с самыми низкими пенсиями также получат повышение в марте

Правительство расширило индексацию, и теперь украинцы с самыми маленькими пенсиями получат увеличение доходов почти на 20%.

По данным Минсоцполитики, в 2023 году впервые проиндексируют самые низкие пенсии. Напомним, что ранее они не попадали под индексацию и повышались вместе с прожиточным минимумом.

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Кому проиндексируют пенсии

С 1 марта 2023 года украинцамБолее 10 миллионов пенсионеров получат повышение.

Повышение будет касаться:

"гражданских" пенсионеров, которым проиндексируют пенсию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия. Это 5,2 миллиона человек.

Пенсионеры, у которых возрастут пенсии на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. Это 4,2 миллиона человек. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 гривен (в сравнении с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022 года).

(в сравнении с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022 года). Пенсионеры для которых весь размер пенсии будут индексированы на 19,7%. Это 0,5 миллиона человек.

Украинцы, которые получат пенсию по инвалидности, которая наступила в результате заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы. Это 94,5 тысячи человек.

Кроме того, будут выплачиваться еще и ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет, если размер их пенсий не достигает 10 340 гривен:

570 гривен – людям старше 80 лет;

456 гривен – людям в возрасте от 75 – 80 лет;

300 гривен - людям в возрасте от 70 – 75 лет.

Известно, что 1 апреля перерасчет пенсий состоится и для работающих пенсионеров с учетом увеличенного стажа. А с 1 июля индексация пройдет для военных пенсионеров, ученых-пенсионеров и пенсионеров-госслужащих.

Для кого не произойдет индексация

Есть определенная категория пенсионеров, которым пенсии не будут индексироваться. Это те, кому выплаты были назначены в 2020 – 2022 годах. Они получат повышение всего в 100 гривен. Это объясняют тем, что такие граждане уже получают пенсию значительно выше, чем те, кто имеет такой же стаж, но получил пенсию до 2020 года.

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Направление, определенное правительством как ключевое для проведения индексации, – это поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. Справедливо обеспечить индексацию доходов прежде всего гражданам, получающим наименьшие выплаты. Ведь оставлять во время войны без социальной защиты тех, кто не может работать и для кого пенсия является единственным источником доходов – безответственно,

– рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович.

В то же время правительство ограничило максимальный размер индексации. И теперь он составляет не больше 1 500 гривен.